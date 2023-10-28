İzmir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Kenan Doğulu ile karşılayacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu'nun sahne alacağını duyurdu. Soyer, "Tüm İzmirlileri 2. yüzyılımızı birlikte karşılamaya davet ediyorum" dedi.
Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünü coşku ile kutluyor. Kutlamalar kapsamında sergiler, paneller gibi çeşitli etkinlikler düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde Kenan Doğulu sahne alacak.
Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Pazar Kültürpark'ta saat 21.00'deki büyük konsere davet ederek, "Coşkuyla, alkışlarla, şarkılarla, marşlarla, Cumhuriyet’in 100. yaşını selamlayacağız. Tüm İzmirlileri 2. yüzyılımızı birlikte karşılamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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