İzmir'de 10 Kasım'da Kent Lokantaları ücretsiz olacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında çok sayıda etkinlikle anılacak.

10 KASIM'DA ÜCRETSİZ

10 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları da ücretsiz olacak.

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa olmak üzere toplam beş noktada hizmet veren Kent Lokantaları'na gelen yurttaşlara şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve şambaliden oluşan 2 bin 500 kişilik menü ikram edilecek.

Saat 11.30'dan itibaren yemek dağıtımı başlayacak.