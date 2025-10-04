İzmir’de 10 Kasım’ın ara tatile denk getirilmesi protesto edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim yılı takviminde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım'ın ara tatil kapsamına alınması İzmir’de protesto edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerinin çağrısıyla Alsancak’ta toplanan grup, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Eğitim-İş İzmir şubeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir şubesi ve birçok sivil toplum örgütünün desteğiyle yürüyüş gerçekleştirdi. ÖSYM binası önünden Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirerek şunları kaydetti:

“Bu ülkenin çocuklarını bilimsel bilgiyle dünya çocuklarıyla yarışabilmek olanağından mahrum bırakan, bir kahredici, bir çağ dışı, bir akıl dışı anlayışa mahkum edilmek isteniyoruz. Bu Yusuf Tekin adlı vatandaşı uyarmak istiyorum. Bak, sevgili Yusuf Tekin nasıl profesör olduğunu biliyoruz. Nasıl rektör yapıldığını da biliyoruz. Nasıl bakan olduğunu da biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 'sizin tarikat ve cemaat dediğiniz yapılara biz sivil toplum örgütü' diyoruz diyerek Anayasa'yı nasıl ihlal ettiğini de biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bilimsel eğitimini ÇEDES'le, bilmem neyle kuşa döndürüp çocuklarımızı bilimsel bilgiden mahrum ettiğini de biliyoruz. Atatürk'ü 10 Kasımlarda çocuklarımızın anmasını engelleyerek Atatürk'ü unutturabileceğini sanacak kadar... Öyle olduğunu da biliyoruz. Ama şunu unutma Yusuf Tekin, bu millet 'şu mektepler olmasa bu maarifi ne güzel idare ederdim' diyen Osmanlı maarif nazırları da gördü. Andığımızı yazan Reşit Galip'i de gördü. Bu millet kendi çocuklarını çağdaş eğitimle öğretmen yapan köy enstitülerinin ve o köy enstitülerinin manevi babası Hasan Ali Yücel'i, mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u da gördü. Hiç kuşkun olmasın, Yusuf Tekin'ler geçicidir. Ama Hasan Ali Yücel'i, İsmail Hakkı Tonguç'u, Reşit Galip'ler Cumhuriyet öğretmenelerinin yetiştirdiği yeni Mustafa Kemal'ler bu ülkenin geleceğini tayin edecek.”

"86 MİLYONUN YÜREĞİNDE ATATÜRK SEVGİSİ VAR"

birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise 10 Kasım’ın ara tatil kapsamına alınmasının Atatürk’ü unutturma çabasının parçası olduğunu söyledi:

“Biz Türkiye'nin onurlu vatandaşları 23 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarla karşı karşıyayız. Geldiği günden bugüne Cumhuriyet kurumlarını kapatarak Atatürk'ü unutturmaya çalışan, Cumhuriyet'in önemli kurumlarını ele geçirerek Atatürk'ü unutturmaya çalışan, ders kitaplarından Atatürk'ün bahsedilen konularda resmini çıkartarak Atatürk'ü unutturmaya çalışan, nihayet 10 Kasımlarda Atatürk'ü anılmaması için 10 Kasımları tatil yapan milli eğitim ve hükümet sürecinden geçiyoruz. O kadar yanlış anlamışlar, o kadar anlamamışlar ki Atatürk'ü sanıyorlar ki tek bir günde okullarda çocuklarımızın anmasına engel olursak Atatürk'ü unuttururuz ve bu ülkeyi kuruluşun bütün gücünden mahsun bırakırız. 86 milyonu biliyoruz biz. 86 milyonun yüreğinde Atatürk sevgisi var. Bir gün okullarda tatil yaparak hiç kimse bu ülkede Atatürk sevgisini, vatan sevgisini hiçbir kimse engelleyemez. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Türkiye'nin sayıda en büyük, Türkiye'nin en güçlü, en etkili konfederasyonu olarak bir kez daha sesleniyoruz: Biz Türkiye'nin minnettarları, vefalı insanları, Türkiye'yi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hiçbir insanımızın değerini bu ülkede dışarıdan emir alan ve dışarıdan atanılan hiçbir insana, hiçbir hükümete asla izin vermeyeceğiz. Halkın arasında tek başına dolaşan, halkın içerisinde evine misafir olan, köylünün yanına gidip derdini dinleyen bir liderden sokakta yüzlerce polis aracı olmadan sokağa çıkamayan, sarayın dışına adım atamayan bir lideri asla Mustafa Kemal Atatürk'le kıyaslamayacağız, yanına da yaklaştırmayacağız.”

"10 KASIM YALNIZCA ANMA GÜNÜ DEĞİL, ANLATMA GÜNÜDÜR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da 10 Kasım’ın ara tatile denk getirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek şöyle konuştu: “10 Kasım'ın ara tatile gelmesi bir tesadüf değil. Hemen hepimiz bilinçli bir tercih olduğunu söyleriz. Çünkü Cumhuriyet'in temelinde eğitim var derken bugün siyasi iktidar aslında Cumhuriyet'in temeline saldırısını daha da fazla artırdığını ifade ederken okulları tarikat ve cemaatlerin işgaline terk ederken bir amaç var aslında. Cumhuriyet'in kültür devrimini inşa eden eğitimin temelini sarsmak. Çünkü okul yalnızca matematik dersini anlattığımız yer değildir. Ülkenin tarihini, kültürünü, birliktekini o temelleri anlattığımız yerlerdir. Yani yurttaş yetiştiren yerlerdir. O nedenle bugün yurttaşlıkla cumhuriyetle derdi olanlar aslında bilinçli bir tercihle 10 Kasım'da ara tatile gidiyor. 10 Kasım yalnızca anma günü değil bizler için anlatma gündür. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü fikri sonsuzluğu taşıma iradesini güçlü şekilde haykırma bilincidir. Şunu unutmayalım: Eğer Abdülhamid'in okullarından, istibdattan Cumhuriyetçi Mustafa Kemaller çıktıysa bugünün okullarından, bugünün istibdadından biz cumhuriyetçiler oldukça nice Mustafa Kemal'i anlamış, devrimciler çıkar. Bize düşen şairin de söylediği gibi tam da İzmir'e yakıştığı gibi yüzümüz hep Cumhuriyet'in ilk günleri gibi olacak. Hep inanacağız. Birbirimize daha sıkı sıkıya sarılacağız. Omuzdaşlık kuracağız. Andolsun ki Cumhuriyet karşıtlarının, saltanat meraklarının bu hayalleri yıkılacak. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak.”