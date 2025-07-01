İzmir'de CHP'ye operasyon... Eski başkan Tunç Soyer de gözaltına alındı: İsimlere Cumhuriyet ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.
İŞTE TAM LİSTE
MUSTAFA TUNÇ SOYER
HEVAL SAVAŞ KAYA
BARIŞ KARCI
BELMA ÖZEŞ
MUSTAFA LEVENT SINMAZ
SEVCAN TINAZTEPE
ERDAL KUKUL
HALİT CENGİZ TÜRKSOY
GÜRKAN ERDOĞAN
ORHAN SERTAÇ DÖLEK
ERTAN DİKMEN
MEHMET GÜRHAN ÖZATA
TURAN ÖZTÜRK
ULAŞ AYDIN
GAFFAR KARADOĞAN
LEVENT İŞLER
MAHMUT BAHADIR ELMACI
AHMET ATA TEMİZ
MURAT YENİGÜL
BURHAN ERGÜL
BİRKAN ACAR
YÜCEL ERTEN
ŞENOL ASLANOĞLU
DİLEK COŞKUN
ÇAĞLAR KALKAN
HALİL TELLİ
CİHANGİR LÜBİÇ
SERDAR DENİZ
EMRE PINAR KILIÇ
HÜSEYİN CENGİZ
ÖZDEN YERLİKAYA
ÖMÜR ÖZMEN
Özgül KOÇYİĞİT
ABDULLAH AYDEMİR
VEYSEL KARA
AHMET KANTEK
MEHMET AKLAN
ŞAHABETTİN BAKAN
SERHAT BAKAN
İLHAN AŞKINER
SERKAN KAZIR
BAYRAM ALİ IŞIKLI
YILDIRIM KURUOĞULLARI
ERDAL ŞAROĞLU
ÖZKAN MUCUK
CAFER KAN
HALİT RENGİN
GÖNEN KANSU KARAKUŞ
NURTEN GÜNDÜZ
AYTEN KAYA
KAMİL DEMİR
MUAMMER YALÇIN
EBUBEKİR YILMAZ
REYHAN DOĞAN
NİHAT DURAK
TURGAY YURTTUTAN
AHMET AKPINAR
UĞUR TÜRKER
YAŞAR ARAS
FIRAT ERKOL
YUNUS TOSUN
GÖZDE MERDAN
AHMET TERLEMEZ
ÖZGÜR OZAN YILMAZ
HAMDİ ZİYA AYDIN
MUSTAFA KAPI
LEYLAN EKİNCİ
KAAN KARANFİL
ŞÜKRÜYE YAVUZ
HÜSEYİN GÜREL
İSMET ÜREM
CEMAL TÜRKMEN
ONUR BAŞBÜYÜK
SELMAN TANDOĞAN
ÇAĞRI ŞAKAR
Ozan SOLAK
H.Umut CÖMERT
Bahadır YÖNEY
Bedran KILINÇASLAN
Suat ÖZTÜRK
Sercan KAHYA
Turgay BALKAR
Süleyman Serdar AKSAY
Volkan BOZTÜRKMEN
Ali Erkin KESKİN
Ekrem TURAN
Metin İPEKÇİ
Tayfun ÜĞE
SİBEL TATAR
ŞULE KÖK YILDIRIM
Atakan TÜMER
Turgay TÜRKYILMAZ
Cihan AĞGÜL
Alper TÜTÜNCÜ
Gökay BOSTANCI
Ali ARKUN
Murat KARAKUŞ
BUKET BERBER
MURAT VARLIORPAK
YUSUF YILDIZ
Mustafa Yücel TURAN
HÜSEYİN ŞİMŞEK
MEHMET ALPHAN BOZAN
Mehmet Hanifi Mert YILMAZ
Halil GÜNDOĞDU
Kamil USTA
Ethem KARAİBRAHİMOĞLU
Ahmet Serkan ULAŞ
Hüseyin ÇAVDAR
Halil EVREN
Gökhan BOZOKALFA
Akın GEYİK
Murat KÖSE
Uğur GÖRÜŞÜK
Haydarhan İZGİN
Seda YILMAZ
Ulaş POLAT
Göksel KURMUŞ
Alper SUALP
Umut TÜRKCAN
Yunus ÖZ
Sedat ALŞAHİN
Engin GÜZEL
Övünç ÖZGEN
Murat KOÇAK
Barış ERGÜL
TARKAN NERGİZ
İpek Yağmur AKALTUN
Aykut KÖSE
Fatma TAŞKENT
İhsan ÇALIŞKAN
İpek YILMAZ
Ulaş GÜL
ALİ ÜYKÜ
Şeref BÜLBÜL
Yılmaz KOÇ
Diren ÜYKÜ
Yakup GÖK
Kerem YASA
Ozan ATILGAN
Bahar WOLFLER
Halil KARATAŞ
Mahir Can EKİCİBİL
Hakan ÇAĞLI
Şahin TERZİOĞLU
İbrahim Okan KÜÇÜK
Mehmet Kadir KAHYA
Bilge AVCIOĞLU
Özgür TÜRKEKUL
Cihan MALHATUN
Hikmet SUNAL
Ömer Tolga YAMAN
Hatice Alev YAVUZ
Belis BORA GAŞGİL
Ercan YILDIRIM
ONUR YILDIRIM
ERGİN YILDIRIM
ZEYNİ BAŞTUĞ