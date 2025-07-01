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İzmir'de CHP'ye operasyon... Eski başkan Tunç Soyer de gözaltına alındı: İsimlere Cumhuriyet ulaştı

İzmir'de CHP'ye operasyon... Eski başkan Tunç Soyer de gözaltına alındı: İsimlere Cumhuriyet ulaştı

1.07.2025 11:07:00
Güncellenme:
Ece İçmez
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İzmir'de CHP'ye operasyon... Eski başkan Tunç Soyer de gözaltına alındı: İsimlere Cumhuriyet ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 162 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor. İsimlere Cumhuriyet Gazetesi ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

İŞTE TAM LİSTE

MUSTAFA TUNÇ SOYER

HEVAL SAVAŞ KAYA 

BARIŞ KARCI

BELMA ÖZEŞ

MUSTAFA LEVENT SINMAZ

SEVCAN TINAZTEPE

ERDAL KUKUL

HALİT CENGİZ TÜRKSOY

GÜRKAN ERDOĞAN

ORHAN SERTAÇ DÖLEK

ERTAN DİKMEN

MEHMET GÜRHAN ÖZATA

TURAN ÖZTÜRK

ULAŞ AYDIN

GAFFAR KARADOĞAN

LEVENT İŞLER

MAHMUT BAHADIR ELMACI

AHMET ATA TEMİZ

MURAT YENİGÜL

BURHAN ERGÜL

BİRKAN ACAR

YÜCEL ERTEN

ŞENOL ASLANOĞLU 

DİLEK COŞKUN 

ÇAĞLAR KALKAN

HALİL TELLİ

CİHANGİR LÜBİÇ 

SERDAR DENİZ

EMRE PINAR KILIÇ

HÜSEYİN CENGİZ

ÖZDEN YERLİKAYA

ÖMÜR ÖZMEN

Özgül KOÇYİĞİT

ABDULLAH AYDEMİR

VEYSEL KARA 

AHMET KANTEK

MEHMET AKLAN

ŞAHABETTİN BAKAN

SERHAT BAKAN

İLHAN AŞKINER

SERKAN KAZIR

BAYRAM ALİ IŞIKLI

YILDIRIM KURUOĞULLARI

ERDAL ŞAROĞLU

ÖZKAN MUCUK

CAFER KAN

HALİT RENGİN

GÖNEN KANSU KARAKUŞ

NURTEN GÜNDÜZ

AYTEN KAYA

KAMİL DEMİR

MUAMMER YALÇIN

EBUBEKİR YILMAZ

REYHAN DOĞAN

NİHAT DURAK

TURGAY YURTTUTAN

AHMET AKPINAR

UĞUR TÜRKER

YAŞAR ARAS

FIRAT ERKOL

YUNUS TOSUN

GÖZDE MERDAN

AHMET TERLEMEZ

ÖZGÜR OZAN YILMAZ

HAMDİ ZİYA AYDIN

MUSTAFA KAPI

LEYLAN EKİNCİ

KAAN KARANFİL

ŞÜKRÜYE YAVUZ

HÜSEYİN GÜREL

İSMET ÜREM

CEMAL TÜRKMEN

ONUR BAŞBÜYÜK

SELMAN TANDOĞAN

ÇAĞRI ŞAKAR

Ozan SOLAK 

H.Umut CÖMERT

Bahadır YÖNEY

Bedran KILINÇASLAN

Suat ÖZTÜRK

Sercan KAHYA

Turgay BALKAR

Süleyman Serdar AKSAY

Volkan BOZTÜRKMEN

Ali Erkin KESKİN

Ekrem TURAN

Metin İPEKÇİ

Tayfun ÜĞE

SİBEL TATAR

ŞULE KÖK YILDIRIM

Atakan TÜMER

Turgay TÜRKYILMAZ

Cihan AĞGÜL

Alper TÜTÜNCÜ

Gökay BOSTANCI

Ali ARKUN

Murat KARAKUŞ

BUKET BERBER

MURAT VARLIORPAK

YUSUF YILDIZ 

Mustafa Yücel TURAN 

HÜSEYİN ŞİMŞEK 

MEHMET ALPHAN BOZAN 

Mehmet Hanifi Mert YILMAZ

Halil GÜNDOĞDU

Kamil USTA

Ethem KARAİBRAHİMOĞLU

Ahmet Serkan ULAŞ 

Hüseyin ÇAVDAR

Halil EVREN

Gökhan BOZOKALFA

Akın GEYİK

Murat KÖSE

Uğur GÖRÜŞÜK

Haydarhan İZGİN 

Seda YILMAZ

Ulaş POLAT

Göksel KURMUŞ

Alper SUALP

Umut TÜRKCAN

Yunus ÖZ

Sedat ALŞAHİN

Engin GÜZEL 

Övünç ÖZGEN

Murat KOÇAK

Barış ERGÜL

TARKAN NERGİZ

İpek Yağmur AKALTUN

Aykut KÖSE 

Fatma TAŞKENT

İhsan ÇALIŞKAN

İpek YILMAZ

Ulaş GÜL

ALİ ÜYKÜ

Şeref BÜLBÜL

Yılmaz KOÇ

Diren ÜYKÜ

Yakup GÖK

Kerem YASA

Ozan ATILGAN

Bahar WOLFLER

Halil KARATAŞ

Mahir Can EKİCİBİL

Hakan ÇAĞLI

Şahin TERZİOĞLU 

İbrahim Okan KÜÇÜK

Mehmet Kadir KAHYA

Bilge AVCIOĞLU

Özgür TÜRKEKUL 

Cihan MALHATUN

Hikmet SUNAL 

Ömer Tolga YAMAN

Hatice Alev YAVUZ 

Belis BORA GAŞGİL

Ercan YILDIRIM

ONUR YILDIRIM

ERGİN YILDIRIM

ZEYNİ BAŞTUĞ



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