İzmir'de feci yangın... Baba öldü, oğlu entübe edildi

29.04.2026 08:52:00
DHA
Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında baba Hasan Girgin hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’in (47) yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise, ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Girgin’in entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

