İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Menemen'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını kontrol altına almak için çok sayıda araç ve personelle çalışma yürütüyor. Yangının çevredeki ev ve yapılara sıçrama riskine karşı ekipler dört koldan müdahalesini sürdürüyor.

Yangına 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü.