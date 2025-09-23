İzmir'de 'kooperatif' davası: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu için tutukluluğun devamı istendi

Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaları devam ediyor. Duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlandı.

"BİZDEN TAHLİYE TALEBİ Mİ İSTİYORSUNUZ BEYAN MI?"

Tutuklu sanık İZBB eski Genel Sekreteri Barış Karcı'nın avukatı Özkan Yücel, işleyişle ilgili söz alarak Mahkeme Başkanı'na, "Bizden talebiniz nedir? Sanıklara soru sormamıza izin vermediniz. Bizden tahliye talebi mi istiyorsunuz beyan mı? Savcının mütalaası sonrası yeniden söz istiyoruz. Eğer savcılık makamı mütalaasını açıklarsa bizde mütalaaya ve sanık beyanlarına ilişkin konuşmalarımızı yapalım" dedi. Özkan'a yanıt veren Mahkeme Başkanı, "Mütalaadan sonra yine söz vereceğim" diye konuştu.

Duruşmada ayrıca müdahillik talepleri de alındı. Kooperatifler adına konuşan ve aynı zamanda kooperatif üyesi olan avukat Nilgün Dağgeçen, kooperatifler adına davaya müdahillik talebinde bulundu. Dağgeçen'in müdahillik talebine, sanık avukatları itiraz etti.

Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın, "Önümüzde görülen davada zarar gören kişiler doğrudan doğruya kooperatifler ve üyeler değildir. O konuda hala soruşturmadadır. İddianamede 'zarar' kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkindir. İddia ettikleri diğer konularla ilgili dava açılırsa o da görülür. Dolayısıyla müdahillik talebinin reddedilmesini talep ederim" dedi.

İZBB eski Genel Sekreteri Barış Karcı'nın avukatı Özkan Yücel, kooperatif hususlarının davanın konusu olmadığını ve süreç devam ettiğini belirterek, katılma talebinin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık müdafileri katılma talebinin reddini isterken, Mahkeme, "zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak" müdahillik talebini kabul etti.

"2022 YILINDA 40 MİLYON AVANS ALIYOR"

Müdahillik talebinin kabulünün ardından, kooperatif üyeleri adına konuşan avukat Dağgeçen, kooperatif ortaklıkları ve şirketlerle ilgili bazı iddiaları gündeme getirerek, şunları söyledi:

"Burada planlı bir organizasyon söz konusu. Bazı isimler dört kooperatifte görev almış. Bunun yanında da bazı firmalara örneğim City Construction, 2022 yılında 40 milyon avans alıyor. Ege Şehir Planlama aynı şirkete 180 milyon lira avans kullandırıyor. City Construction daha önce Şenol Aslanoğlu’na ait ya da Dilek Coşkun’a. Şöyle bir şema çıkar: Hayalet ortaklarla kurulan kooperatifler. Bunlar bir gündem çıkarmışlar ve 2 yıl boyunca Genel Kurul yapmama kararı almışlar. Bu kooperatif için insanlar kuyruğa girmişti. Gazi City’ye 2,5 milyon lira emlak konut parası ödenmiş. Aynı daireye birden fazla defa ödenmiş.

Buranın temel atma törenini yapan Tunç Soyer, borcun İzBB güvencesinde olduğunu ve müteahhidin İZEBETON olduğunu söyledi. İnsanlar İzBB’ye güvenerek girdiler. Müteahhit gerçekten İZBETON görünüyor. Çünkü noter sözleşmesi onlarda. Bir kooperatif yönetimi nasıl oluyor da arsası olmayan bir şirketle anlaşma yapıyor? Yalanlarla insanlar üye yapıldı. Toplanan bütün paralar usulsüz. Sayın Tunç Soyer, Maliye’deki ifadesinde 'yüzde 1 KDV' demiş. Hepimiz yüzde 20 KDV ödedik.

Şenol Aslanoğlu SS İşadamları Konut Yapı Kooperatifini kurmuş. Burada A+ Yapı, bütün ortaklardan sözleşmeleri satın almış. Ne zaman? FETÖ soruşturmasından hemen önce. Soruşturma olacak, ortaya A+ Yapı çıkıyor. Kim sahibi? K.A. bu kişi de Şenol Aslanoğlu’nun yanında çalışıyor.

Elimizde yüzlerce makbuz var. Hiç aidat ödememişler. Biz incelemeye başladığımızda evrakları bitiremiyoruz. Mesela, KasaMAr, ihaleyi almadan bir hafta önce kurulmuş. Bir de sahta sözleşmeler yapılmış. Bu dava hassas. Ben soruşturmanın genişletilmesini talep ediyorum. Halk, kooperatif eliyle mağdur edildi.

Biz İZBB’ye de dava açacağız. Yetkililer, İzmir’e hesap verecek. Siz vereceksiniz hesabını. İmzalamasaydınız 30 Mart’ta. Ayrıca bütün üyelerin ve hayalet üyelerin mal varlıklarının araştırılması gerekiyor."

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Müdahillik taleplerinin kabulünün ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe'nin tahliyelerini, 8 tutuklu sanığın ise tutukluluklarının devamını talep etti. Tutuklular arasında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

Savcı ayrıca Özkan Mucuk, Serdar Deniz, Fırat Erkol, Nurten Gündüz ve Bayram Ali Işıklı'nın adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve eksik belgelerin tamamlanması için Sayıştay'a müzekkere yazılmasını istedi.