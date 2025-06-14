Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de korkutan orman yangını: Gözaltılar var!

İzmir'de korkutan orman yangını: Gözaltılar var!

14.06.2025 16:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İzmir'de korkutan orman yangını: Gözaltılar var!

Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına, kaynak yaparken neden oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

 İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile sürüyor.

YANGININ NEDENİ KAYNAK İŞLEMİ!

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Foça-İzmir karayolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.


İlgili Konular: #İzmir #orman yangını #gözaltı #Foça

İlgili Haberler

Mordoğan'da orman yangını
Mordoğan'da orman yangını Karaburun’un Mordoğan mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı.
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın paniği!
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın paniği! Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Aydın'da orman yangını!
Aydın'da orman yangını! Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.