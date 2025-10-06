İzmir’de 'narkotik' operasyonu: Rekor sayıda sentetik ecza ele geçirdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabağlar ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kentte bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda sentetik ecza ele geçirildi.

Ekipler, bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine ve belirlenen adrese ve bağlantılı araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda, 881 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili T.S. ve U.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.