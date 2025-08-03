İzmir'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için yol haritası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Virüsü işbirliğinde yürütülen İzmir Seninle Projesi kapsamında öğrenme programı tamamlandı. Kentte yaşayan 22-28 yaş arası NEET gençlerin (ne eğitimde ne istihdamda olan) 21’inci yüzyıl becerileriyle donatılmasını ve iş dünyasına hazır hale getirilmesini hedefleyen çalışma umut oldu. Mülakat simülasyonu ile başlayan yeni eğitimler mentörlük programı ve ağ geliştirme buluşması etaplarıyla devam edecek.

NELER YAPILDI?

Nisan ve mayıs aylarında yürütülen öğrenme programı kapsamında 200 gencin iş dünyasına geçişini desteklemek üzere toplam 8 eğitim gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında 8 temel yetkinliğe odaklanıldı. Stratejik düşünme, kişisel markalaşma, dijital okuryazarlık, etkili iletişim, ekip çalışması, yaratıcı çözüm üretme, iş dünyasına uyum ve duygusal dayanıklılık üzerinde çalışıldı.

KATILIMCI GENÇLER MEMNUN

Öğrenme sürecinin ardından katılımcıların yüzde 92’si programın kariyer hedeflerini netleştirmelerine katkı sağladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 78’i program sayesinde bir meslek alanında ilerlemeye karar verdiğini, yüzde 85’i de kendi güçlü yönlerini tanımlamada önemli bir farkındalık kazandığını ifade etti.

MÜLAKAT SİMÜLASYONU BAŞLADI

Gençler, öğrenme programının ardından başlayan mülakat simülasyonu adımı ile de işe hazırlık sürecini insan kaynakları sistemleriyle entegre biçimde deneyimliyor. Bu kapsamda yapay zekâ destekli CV oluşturma, kişilik envanteri ve yetenek testleri, yapay zekâ destekli ön mülakat ve yetkinlik bazlı mülakatlar, insan kaynakları koçları ile birebir görüşmeler ve geri bildirim buluşmaları aşamalarından oluşan çok katmanlı bir simülasyon süreci yürütülüyor. Ayrıca katılımcılar profesyonel geri bildirimlerle gelişim alanlarını belirliyor ve mülakat becerilerini somut veriler ışığında güçlendiriyor.

MENTÖRLÜK PROGRAMI

Ağustos ve eylül ayında sürecek mentörlük programı kapsamında, her genç alanında deneyimli bir mentörle birebir eşleştirilecek. Mentörlerle yapılacak görüşmelerle, gençlerin kariyer hedeflerini daha bilinçli bir şekilde şekillendirmeleri ve profesyonel dünyaya geçişte rehberlik almaları sağlanacak. Düzenlenecek ağ geliştirme buluşması ile gençler, İzmir iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan temas kurarak kariyer olanaklarına erişim sağlayacak, ilham veren bağlantılar kuracak.

GELECEK SEFERBERLİĞİ DAVETİ

İzmir Seninle Programı; gençlere duyulan güvenin, ortak aklın ve kapsayıcı dayanışmanın bir ürünü olarak yürütülüyor. NEET gençlerin istihdama katılımı yerel paydaşların dayanışmasıyla mümkün hale gelecek. Bu nedenle program; sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumlarını bir gelecek seferberliği etrafında işbirliğine davet etme özelliği taşıyor.