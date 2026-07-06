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İzmir'de otluk alanda yangın: Hava desteği sonlandırıldı, karadan müdahale sürüyor!

İzmir'de otluk alanda yangın: Hava desteği sonlandırıldı, karadan müdahale sürüyor!

6.07.2026 22:09:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de otluk alanda yangın: Hava desteği sonlandırıldı, karadan müdahale sürüyor!

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kentin çeşitli noktalarından gözüken yangına orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Çiğli Evka 2 Mahallesi'nde otluk alanda çıktı.

Otluk alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale başlatırken, hava desteği de sağlandı. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına son verdi.

Kentin birçok noktasından görülen alevlere kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #İzmir #Yangın