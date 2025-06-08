İzmir'de vahşet... Tartıştığı arkadaşını öldürdü: 'Nedeni' kan dondurdu!

Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında Semih
Berk A. ile iddiaya göre bir miktar alacağı bulunan arkadaşı Yücehan Eryıldız
arasında tartışma çıktı. Yanındaki tabancayı çıkartan Semih Berk A., Yücehan
Eryıldız'a ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eryıldız, kanlar
içinde yerde kaldı.
KAÇMA ANI KAMERADA
Semih Berk A. koşarak olay yerinden kaçarken, o anlar
çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki
arkadaşın bir sokağa beraber yürüdükleri, ardından Semih Berk A.'nın olay
yerinden koşarak kaçması yer alıyor.
İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralı Yücehan Eryıldız'ı Buca
Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan
Eryıldız, kurtarılamadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Suç
Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından
çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Semih Berk A.'nın saklandığı Torbalı'nın
kırsal Dağkızılca Mahallesindeki köy evine bu sabah operasyon düzenlendi. Semih
Berk A., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.
Emniyete götürülen Semih Berk A., ilk ifadesinde, Eryıldız
ile arkadaş olduğunu, alacağı bulunduğunu, anlık bir tartışmayla yaşadığı
öfkeyle olayı gerçekleştiğini söyledi. Semih Berk A., polisteki işlemleri
ardından adliyeye sevk edildi.