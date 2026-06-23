Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir’de vahşet: Yüzgecine parke taşı bağlanan caretta caretta ölü bulundu

İzmir’de vahşet: Yüzgecine parke taşı bağlanan caretta caretta ölü bulundu

23.06.2026 21:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İzmir’de vahşet: Yüzgecine parke taşı bağlanan caretta caretta ölü bulundu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili’nde yüzgecine parke taşı bağlanmış halde ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Doğa koruma savunucuları olayın insan kaynaklı bir vahşet olduğunu belirterek sorumluların bulunmasını istedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.

Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını anımsattı.

İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #İzmir #caretta caretta #vahşet