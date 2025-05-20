İzmir'deki 'elektrik' faciası davası... Kızını kaybeden baba: 'Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin'

12 Temmuz 2024 günü, Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 11’i tutuklu 42 sanıklı davanın, ertelenen celsesi bugün görüldü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tanıklar, sanıklar ve müşteki yakınları dinlendi. Mahkemede Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi dinlendi.





"GÖREVİNİZİ YAPIN, İNSANLARI ÖLDÜRMEYİN"





Yetkili firma ile belediye yöneticilerini hedef alan Ahmet Abi, "Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşenmiştir. Döşemeselerdi ölüm gerçekleşemeyecekti. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var? Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir’in ve Konak’ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır" ifadelerini kullandı.





TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI





Tutuklu Ahmet Orhan Kaygısız ise "Bilirkişi raporunda 2’inci derece kusurlu olduğum belirtilmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kendi görev tanımımda mevcut hizmeti kontrol etme yükümlülüğüm bulunmamaktadır. Arıza onarım biriminde çalışmıyorum ve 9 Ocak çalışmalarında görevli değilim. 9 Ocak’taki saha çalışmalarında bildirim yapılmasından bilgim bulunmamaktadır. Fotoğrafların paylaşıldığı whatsapp grubunda yer almamaktayım. Arıza onarım şefi ile teknik onarım şefi olan görevim karıştırılmamalıdır. Bir başkasının görev ve sorumluluğundan kaynaklı 2’inci derece kusur verilmesi adil değildir. Söz konusu iştiraklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt birimi ile İZSU ilgili birimlerinin bilgisini olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kendi alt çalışanım olmamasından kaynaklı kendi çalışmalarımdan sorumlu tutulabilirim" sözlerini kullandı.





Tanıklardan Özkan Kuru da "Arıza kazıları ile ilgi süreç yetkililerin bulunduğu gruptan şifahi bildirim yapılır. Arıza onarım bittiği ve asfalt işlemi için yine buradan bildirim yapılır. Sonrasında yönetmelik gereği yazılı süreç başlar ruhsata ilişkin süreçle ilgili. Acil durumlarda gruplardan paylaşılır. Gece yarısı 3-4 gibi arıza bildirimi geldiğinde bildirim yapılamadığı olabiliyor. 9 Ocak’ta ‘arıza giderildi’ bildirimi gelmedi diye biliyorum. Grupta UKOME’den yetkili arkadaşlar var ve ona göre işlem yapılıyor" diye ekledi.