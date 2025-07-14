İzmir'deki 'konteyner' davasında karar: Mahkeme 'yapı vasfında değil' dedi, sanık beraat etti

Dağkızılca Mahallesi'nde zeytinliği bulunan Gülsün Karakurt, arsasına konteyner yerleştirdi.

Torbalı Belediyesi ekipleri, 2 Kasım 2022'de bu yapının İmar Kanunu'na uygun olmadığı gerekçesiyle işlem yapıp, suç duyurusunda bulundu. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından iddianame hazırladı.

Karakurt hakkında 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı. Torbalı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen ay karar duruşması görüldü.

Duruşma savcısı, mütalaasında deliller ve bilirkişi raporu ile Karakurt tarafından inşa edilen yapının bina vasfında olmadığının tespit edildiğini belirtip, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Gülsün Karakurt'un beraatine karar verdi. Karar, geçen hafta kesinleşti.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Gülsün Karakurt'un avukatı Tamer Atabay, arsaya konteyner koyulmasının Türkiye'de çok fazla gündemde olduğuna dikkati çekip, "Mahkeme konteynerin yapı vasfında olmadığına karar verdi. Müvekkilim beraat etti. Benzer sorun yaşayan vatandaşlar, genelde belediyelerin yaptırımlarını kabul ediyor. Zamanında dava açmaktan imtina ediyorlar. 60 günlük dava açma süresi var. Karar emsal niteliğinde. Benzer durumda olanlar hukuki haklarını arasınlar" dedi.