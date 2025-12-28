İzmir’deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON'a yönelik olan 'kooperatif' davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınmıştı. ''Kooperatif mağdurlarının zarara uğratıldığı ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler olduğu'' iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Dün Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındakilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ASLANOĞLU, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.