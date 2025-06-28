İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı!

Dün öğle saatlerinde Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale ederken meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.
Orman yangınına, çatı tamiratının sebep olduğu, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor.