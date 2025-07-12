İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde rektör boşluğu sürüyor: AKP’li rektör unutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelere rektör atamalarına devam ederken ilanı yaklaşık üç ay önce yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğü için henüz bir atama yapmadı.

AKP’den milletvekilliği için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyerek 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından kapatılan İzmir Üniversitesi’nin yerine kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, sekiz yıllık görev süresinde çeşitli usulsüzlük, mobbing ve yargı kararlarının uygulanmaması gibi iddialarla gündeme geldi.

‘AKSAMALAR OLUYOR’

Akademik çevrelerde, dosyalar arasında uygun bir adayın bulunamaması ya da üniversite hakkındaki geçmiş iddiaların atama sürecine gölge düşürmüş olabileceği konuşulurken Eğitimİş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Elbey Kale, “Rektör atanmaması, üniversite yönetiminde ve akademik süreçlerde ciddi aksamalara yol açmakta. Rektör boşluğu nedeniyle kadro atamaları, bütçe onayları, projelerin yürütülmesi gibi hayati kararlar alınmaya devam etmesi ve bu kararların görevi bitmiş bir yönetici tarafından alınması yeni rektörü zor durumda bırakacaktır” dedi.

Kale, “Rektör atanmaması üniversitenin kurum içi işlemlerini toplumsal ve hukuki güvenilirliğini olumsuz etkilemekte. En kısa sürede süreci tamamlayan bir atama yapılmadığı takdirde, motivasyon, verimlilik ve itibar kaybı daha da derinleşebilir. Hakkındaki davalar devam ederken, mobbingleri sürdürmesi, keyfi yer değiştirme, kadro tahsislerinde adaletsizlik iddiaları bulunmakta. Bu tip uygulamalara yeni rektör atanıncaya kadar sürdürülmesi, kamu yararı ve yasal açıdan sakıncalı sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez de “Rektörlerin kanunla belirlenen görev sürelerinin, atama yapılmaması nedeniyle de uzatıldığını görüyoruz. Bu elbette uygun değil. Biz üniversite bileşenleri olarak seçimle gelmiş rektörlerin kanundan aldıkları görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini bekleriz. Özellikle de rektörlüğü dönemin hakkında çokça şikâyet ve iddia olan rektörlerin yerine atamaların hızla gerçekleştirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.