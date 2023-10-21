İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Ercan'dan uyarı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23:53'te merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dün gece 23.53’de İzmir, Buca, Zafer’de, 12 km odak derinliğinde, Tuzla kırığında olan M4,0 büyüklüğündeki küçük deprem ürpertmiştir. Tuzla kırığı gerilmektedir. M6’ya varan depremler üretebilir. Ancak köy evleri dışında yıkıcı olacağını sanmıyorum. Sağlam yerde, sağlam ev" dedi.