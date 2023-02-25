İzmir depreminde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:01

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6.6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Yaklaşık 28 ay önce meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle sarılsa da kaybedilen canların acısı hâlâ tazeliğini koruyor. Sığacık Mahallesi'nde tusunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi ise merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde görüldü. Alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkılırken bazı binalar da ağır hasar aldı.

9 BİN 49 YAPI DEPREMDEN ETKİLENDİ

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edilirken, acil yıkılmasına karar verilen 35 binanın yıkımı gerçekleşti; 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.

AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar aldığı belirlenen 633 binadan 58'inin kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı, geri kalan 575 binanın da yıkım sürecinin tamamlandığı öğrenildi.