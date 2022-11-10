İzmir derbisinde Göztepe güldü

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:26

Spor Toto 1’inci Lig’deki Göztepe ve TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, 9 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelirken, hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen tribünlerde 4904 biletli seyirci yer aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen maçta iki takım sahaya, “Saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı siyah pankartla çıktı. Göztepeliler seremonide siyah tişört giyerken, formalarının göğsünde de Atatürk amblemi taşıdı.

Mücadeleye etkili başlayan Göztepe, 25’inci dakikada öne geçti. Tarık Çamdal’ın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsemettin’in plasesi yan direğin içinden döndü, Kvasina kale önünde topu tamamladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci 45 dakikada da ev sahibi daha etkiliydi ve 60’ıncı dakikada fark 2’ye çıkardı. Emre Çolak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp’in yumruklayıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu Atanga kafayla ağlara yolladı: 2-0. Karşılaşma başka gol olmayınca bu skorla sona erdi. Bu skorla sarı-kırmızılılar adını beşinci tura yazdırırken, sarı-lacivertli takım Türkiye Kupası'na veda etti.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu , Azad İlhan

GÖZTEPE: Arda – Erhan, Atınç, Emir (Dk. 64 Yalçın), Tarık Çamdal, Atanga (Dk. 73 Yunus Emre), Emre Çolak, Palmer (Dk. 64 Arslanagic), Hasic, Hüsamettin (Dk. 38 Mamah), Kvasina (Dk. 72 Ali Akman)

BUCASPOR 1928: Alp – Alper Kadir, Yalçın Eycan, Onur, Abdullah (Dk. 73 Enes), Recep (Dk. 46 Erhan Çelenk), Adem Eren (Dk. 46 Saruhan), Taşkın, İlhan Depe, Cuma (Dk. 87 Berke), Tunç Murat (Dk. 46 Erhan Şentürk)

GOLLER: Dk. 25 Kvasina, Dk. 60 Atanga (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tunç Murat, Yalçın Eycan, Erhan Çelenk (Bucaspor 1928), Arda (Göztepe)