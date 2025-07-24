İzmir Dikili'de yangın: 8 saatte kontrol altına alındı!

İzmir'in Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki çöplükte dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.