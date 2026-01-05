İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde dijital şiddet: Kız öğrencilerin fotoğrafları izinsiz kullanıldı, 'en seksi–en çirkin' listeleri hazırlandı

Olay, bir öğrencinin sabah saatlerinde arkadaşından gelen mesajla söz konusu internet sitesinden haberdar olmasıyla ortaya çıktı.

Öğrencilerin aktardığına göre, sitede üniversitede okuyan kız öğrenciler “en seksi 50” ve “en çirkin 50” başlıkları altında sınıflandırıldı. Paylaşımlarda, üniversitenin resmi evraklarında yer alan fotoğrafların kullanıldığı, bazı görsellerin ise öğrencilerin reşit olmadığı dönemlere ait olduğu belirtildi.

Durumun fark edilmesinin ardından öğrenciler hızla birbirleriyle iletişime geçerek bir dayanışma ağı oluşturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla kamuoyu baskısı yaratılırken, söz konusu site ilk etapta erişime kapatıldı.

Ancak kısa süre sonra siteyi açan kişi ya da kişiler tarafından, “Hakkınızı helal edin, kimseyi üzmek istemedim” ifadelerinin yer aldığı bir metin yayımlandı.

Öğrenciler, bu açıklamanın yaşanan ihlali hafifletmeye yönelik olduğunu belirterek, yalnızca fotoğrafların değil, başka kişisel verilerin de ele geçirilmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

Yaşananlar, kişisel verilerin korunması, dijital güvenlik ve kadınların çevrim içi ortamda maruz kaldığı taciz sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Öğrenciler, üniversite yönetiminden ve yetkili kurumlardan sürece ilişkin açık ve şeffaf bir açıklama yapılmasını, sorumluların tespit edilerek gerekli adımların atılmasını talep etti.

“BU BİR ETİK İHLAL DEĞİL, GÜVENLİK SORUNUDUR”

Gazetemize konuşan bir üniversite öğrencisi, hangi bilgilerin ne ölçüde ele geçirildiğinin, bu bilgilerin kim tarafından ve kimlere servis edildiğinin hâlâ bilinmediğine dikkat çekti.

Öğrenci, “Yaşanan bu olay yalnızca bir etik ihlal değil, kız öğrencilerin güvenliğini doğrudan tehdit eden bir durumdur. Bilgilerimizin ne kadarının çalındığını, kimlerin elinde olduğunu ve nerelerde paylaşıldığını bilmiyoruz. Bu belirsizlik bizleri daha da tedirgin ediyor” dedi.

Bir başka öğrenci ise yaşananların normalleştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Arkadaşlarımıza karşı yapılan bu davranış açık bir saldırıdır ve utanç vericidir. Sorumluların tespit edilmesini ve hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetimi, bazı öğrenci ve mezunlara ait kişisel bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Üniversitemize ulaşan bildirimler doğrultusunda, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir internet sitesinde öğrenci ve mezunlara ait bilgilerin izinsiz şekilde yayımlandığı belirlenmiştir. Üniversite yönetimi derhal harekete geçmiş; ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında hukuki ve cezai süreçlerin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunmuştur” denildi.

Rektörlük açıklamasında, sürecin yasal çerçevede titizlikle ve kararlılıkla takip edildiği vurgulandı. Üniversitenin öğrencileri, mezunları ve çalışanlarıyla büyük bir aile olduğu belirtilirken, hiçbir art niyetli girişimin bu birlik ve dayanışma duygusunu zedeleyemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tüm mensupların kendilerini güvende hissetmelerinin üniversitenin en temel önceliği olduğu ve gelişmelerin hukuki sınırlar ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.