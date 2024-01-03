İzmir, en çok kadın cinayetinin işlendiği ikinci il oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:33

CHP İzmir Miletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadın cinayetlerini Meclis gündemine getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Kılıç, kadın cinayetlerini önleyici politikaların bir an önce Bakanlık gündemine alınmasını istedi.

KADIN CİNAYETLERİNİN EN YAYGIN OLDUĞU İLLER: İSTANBUL VE İZMİR

"Türkiye’de kadınlar her gün ölüyor” diyen CHP’li Kılıç, “Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de 334 kadın öldürüldü. 2023 yılın İlk 11 ayında ise en az 285 kız kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Maalesef Türkiye’de kadın cinayetlerinin en yaygın olduğu kentlerin başında ise İstanbul’dan sonra İzmir geliyor. 2022’de İzmirde en az 26 kadın yaşamını yitirdi. 2023’ün ilk 11 ayında ise 24 kadın öldürüldü, 6 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Aralık ayında ise neredeyse her hafta bir kız kardeşimizin gözlerimizin önünde öldürüldüğüne şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“İZMİR'DE HER HAFTA BİR KADIN CİNAYETİ”

İzmir’de yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Kılıç, “11 Aralık’ta Fazile Çavdar, oğlu tarafından katledildi. 21 Aralık günü Gözde Karamus, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından Parkta silahla öldürdü. 2 gün sonra 23 Aralık’ta Gurbet Ayaz, yeğeni tarafından öldürüldü. 25 Aralık’ta Zehra Barbak eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde evinde öldürüldü. Sadece bir ay içinde 4 kadın cinayeti… Bir yılda 28 kadın cinayeti” diye konuştu.

“ORTAK NOKTA: BOŞANMAK İSTEMELERİ”

Cinayetlerinin boşanma aşamasında olduğuna dikkat çeken CHP’li vekil, “Artık yeter. Bütün bu cinayetlerin ortak noktası kadınların boşanmak istemesi. İzmir’de öldürülen Gözde Karamus, Neşe Keçkin, Recibe Koluman, Hülya Şellavcı. Hepsi de boşanma aşamasında olduğu sırada öldürüldüler. Bütün bu ölümler yaşanırken, Boşanan kadınların nafakalarına göz koyan düzenlemeleri getirmeye çalışıyorlar. Şiddet görmüş, boşanmak isteyen kadınları koruyan sözleşmelerden çıkıyorlar. Ve sonuç olarak Türkiye’de boşanma aşamasındaki kadınlar katlediliyor!” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI

İktidara seslenen CHP’li Kılıç, “Aile Bakanlığı’nı bir an önce özellikle boşanma aşamasındaki kadınlar başta olmak üzere kadın cinayetlerini önleyici politikaları hayata geçirmeye davet ediyorum, İktidara da İstanbul Sözleşmesi kararından vaz geçmesi çağrısında bulunuyorum. Unutmayalım ki; kadın cinayetleri politiktir, önleyebilmek bizim elimizde" şeklinde konuştu.