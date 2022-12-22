İzmir en uzun gecede koştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun gecesinde koşu düzenledi. Koşuya bin 500 kişi katıldı. 7,5 kilometrelik parkurda yapılan koşuya ellerinde ışıklı süsler ve fenerleriyle katılan İzmirlilere çok sayıda bisiklet sürücüsü de eşlik etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ı bir kez daha koşuyla taçlandırdı. Konak Vapur İskelesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasında üçüncü kez düzenlenen etkinliğe bin 500 İzmirli ve 30’a yakın bisiklet sürücüsü katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’ın birlikte verdiği start ile katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 7,5 kilometrelik parkuru İzmir Marina’da tamamladı. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar da ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirirdi. Organizasyonda İzmir Marina’daki bitiş çizgisine ulaşanlara madalyaları verildi.
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