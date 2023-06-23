İzmir esnafı: Müzik yasağının kalkması doğru ama eksik

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:32

Pandemi döneminde hayatımıza giren müzik yasağı yaz sezonun başlamasıyla Antalya'nın ardından İzmir’de de kaldırıldı. İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararıyla gece 12.00'ye kadar olan müzik yasağı açık eğlence yerlerinde 01.00'e çekilirken, kapalı mekanlarda ise bu sınır saat 04.00 olarak genişletirdi.

Kararı doğru bulduğunu belirten İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, “Bana göre bu karar yanlış. Yani kararın yanlışlığı şu; tabii 04.00'e kadar uzatılması iyi bir şey ama benim isteğim, arzum işletmelerin belediyelerden aldıkları ruhsatlarda yazan iş yeri açma ve kapatma saatlerine uygun bir şekilde müzik yapabilmeleriydi. Bu böyle bir karar değil. Bu karar saat 04:00’e kadar verilmiş bir karar. Saat 05:00’a kadar açık olan işletmeler var. Onlar ne olacak? Onlar düşünülmemiş. Ama tabii iyi bir karar. Bunca zamandır bekle aslında bunun Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kaldırılması gerekirdi. Her ilin çevre kurullarının tek tek karar alması gereksiz bir olay. Ama böyle bir şey uygun görmüşler. Burada sıkıntılı bir olayımız var. Bazı bölgelerde kaymakamlık teklifleriyle bu saatlerin geri çekilebileceği notu var o not ne için atılmış onu bilemiyoruz. Tabii bu arada sahildeki yerler ne olacak? Onu bilemiyorum. Oradaki arkadaşların bu konuda ne talebi olacak? Nasıl olacak? Onu zaman gösterecek” diye konuştu.