İzmir Fanzin Buluşmaları: Gençler yazarlar ustalarla bir araya gelecek
İzmir, ilk kez “Fanzin Buluşmaları”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlerin güncel, siyasal, ekonomik ve edebi konuları usta yazarlarla bir araya gelerek tartışma imkanı bulacağı organizasyon 21-22 Mayıs’ta Bıçakçı Han’da yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde Bıçakçı Han’da düzenlenecek İzmir Fanzin Buluşmaları’nda gençler usta yazarlarla bir araya geliyor. Etkinlikle eski teknoloji ve alışkanlıkların değiştiği bir çağda, fanzinler ve fanzin yayıncılığı masaya yatırılacak. Festival boyunca fanzin ne anlama gelir, bağımsız bir fanzin-dergi politik olarak neyi ifade eder, bir fanzin içeriği oluşturmanın ve yayınlamanın yolları nelerdir gibi sorulara cevap aranacak.
USTALAR GEÇİDİ
21 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Zarife Aslan’ın Grafiti Atölyesi sergi açılışıyla başlayacak etkinlikte Latife Tekin’in “Genç Edebiyatın İzinde”, Altay Öktem’in “Geçmişten Günümüze Fanzinler”, Enes Kurdaş moderatörlüğünde Cihat Duman ve Esat Cavit Başak’ın “Kaos ve Sanat” oturumları yapılacak. 22 Mayıs Pazar günü ise saat 13.00’te Ece Eldek ve İnanç Avadit’in “Dijital Dünyada Fanzinler”, Ahmet Keskinkılıç ve Yalım Aydın’ın “Türkiye’de Fanzin Yayıncılığı Forumu”, 15:30'da Asuman Susam ve Anita Sezgener’in atölye ve söyleşisi, 17:00'de Ozan C. Türkmen, Mihrap Aydın ve Fatih Çünkoğlu’nun “Genç Yazarlar Fanzin Deneyimleri” oturumları gençlerle buluşacak. Fanzin Buluşmaları, saat 18.30’daki konserle son bulacak.
FANZİN NEDİR?
Fanzin İngilizce “fanatic” ve “magazine” (dergi) kelimelerinden türetilmiştir. Alternatif bir basılı yayımdır. Sahiplik ilişkilerinden ve hiyerarşik yapılanmadan uzaktır. Kar amacı gütmez. Genellikle fotokopi aracılığıyla çoğaltılır
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