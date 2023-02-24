İzmir fay hatları nereden geçiyor?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:25

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:25

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden sonra herkes endişe içerisinde oturduğu semtindeki diri fay hatlarını araştırmaya başladı. Fay hatlarının hangi il ve ilçelerden geçtiği merak konusu olurken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de (MTA) diri fay hattı haritasını yeniledi. Haritada Türkiye’de diri fay hatlarının nerelerde olduğu görülebiliyor. Yeni fay hattı haritasına göre 485 diri fay hattı bulunuyor. “Evimin altından fay hattı geçiyor mu” diyen yurttaşlar, MTA’nın internet sitesinden fay hatlarını görebiliyor. İzmir’in haritasına bakıldığında birçok diri fayın kentin merkezinden, yerleşim yerlerinin altından geçtiği görülüyor.

KONAK

Konak Yeşiltepe’den başlayan (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı) tek fay, Yeşildere Caddesi’ne kadar ulaşıyor ve oradan da Kahramanlar, Hilal, Yenişehir’den devam ediyor. İzmir-Manisa yolundan başlayan tek fay ise Evka 3’ün üst kesimlerinden Kemalpaşa’ya ilerliyor. Bayraklı Emek Mahallesi’nden başlayan faylar, Bayraklı tünellerinden devam ediyor ve Bornova’nın Kızılay Mahallesi’nde son buluyor. İzmir-Manisa yolundan başlayan fay Evka 3’ün üst kesimlerinden Kemalpaşa’yı etkiliyor.

SEFERİHİSAR

Seferihisar’da denizde başlayan fay Hıdırlık, Camikebir, Ulamış, Bademler üzerinden Güzelbahçe’ye ilerliyor. Seferihisar merkezde başlayan başka fayların bazıları Orhanlı ve Gümüldür ve Ürkmez’e ilerliyor. Menderes ve Seferihisar’da 13 fay bulunuyor. Denize sıfır konumunda bulunan Urla’da birden fazla fay yer alıyor. Güzelbahçe’de geçen üç fay hattı iç kesimden devam ederek Narlıdere’ye ulaşıyor. 63 bin nüfusu bulunan ilçeden geçen fay, Narlıdere Gaziler Parkı’nı geçerek Çamtepe, İkinci İnönü, Atatürk Mahallesi’nden devam ederek Balçova’ya uzanıyor.