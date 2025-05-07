İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne 101. yaş kutlaması
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, gazetemiz Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu imzalı mesajda şöyle denildi:
"Aydınlanmadan, çağdaşlıktan ve özgürlükten yana mücadelesiyle örnek olan, Türk basın sektörünün asırlık çınarı Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. yaşını kutlar, başarı dolu nice yıllar dileriz."
Etiketler: #İzmir Gazeteciler Cemiyeti #Cumhuriyet Gazetesi
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