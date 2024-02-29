İzmir geleceğe doğru

Yayınlanma: 29.02.2024 - 18:14

Güncelleme: 29.02.2024 - 18:14

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay proje tanıtım toplantısını Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. İlçe belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıya İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gönderdiği tebrik mesajında "Projeler şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya katılan 720 İzmirli için Karşıyaka Kent Ormanı'na Cemil Tugay katkılarıyla zeytin ağacı dikildiği açıklandı. Ardından, 'İzmir Farkı' isimli tanıtım filmiyle gösterildi.

'İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN...'

Kürsüye çıkan Cemil Tugay sözlerine kendisini tanıtarak başladı. Tugay "Sıradan bir yaşam süren ailenin çocuğu olarak okumayı tercih ettim. O yüzden doktor oldum. Siyasete girerken partimize üye olurken katkı vermek istedim. Kendi kendine mücadele etmek zorunda kalan pek çok çocuğun, İzmirlinin yaşadığı sorunları yasayan birisi olarak girdim siyasete. Belki dedim bu insanlara katkım olur" dedi.

SOYER'E VE KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Karşıyaka Belediye Başkanlığı sayesinde yerel yönetim deneyimi kazandığını vurgulayan Tugay "Benim belediye başkanı olmam noktasında referans veren sayın Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Bir diğer teşekkürüm de o dönemde benim cvmi görüp adaylığa layık gören dönemin CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

‘CEKETİ ÇIKARDI, KOLLARI SIVADI’

Tugay projelerinin tanıtımı gerçekleştirirken terlemesi üzerine ceketini çıkarmak için İzmirliler’den izin istedi. Bunun üzerine bir İzmirli’nin kolları da sıva demesi üzerine salondakiler de alkışladı.

PROJELER SAYMAKLA BİTMEDİ

Tugay altyapı, kültür, kentsel dönüşüm ve çevre başlıkları başta olmak üzere onlarca projesini tanıttı. Kültürpark’ın yeşil alan olarak kalacağını ve burayı İzmirlilerin sanat, spor etkinliklerinde daha yoğun kullanabileceği şekilde çalışmalar yapacağını belirtti. Trafik sorununa ilişkin yeni kavşak projelerinden de bahseden Tugay şehir içi toplu ulaşımın kolaylaştırılması için ‘metrobüs’ gibi yöntemlerin İzmir’e de uyarlanacağını söyledi.

İzmir’in suyu yer altı kaynaklarından çektiği için pahalı olduğunu vurgulayan Tugay, su fiyatlarında indirim yapacağını belirtti. Ayrıca öğrenciler için ‘abonman sistemini başlatacaklarını duyuran Tugay, İzban seferleriyle ilgili ise “TCDD ile ortak işletildiği için sefer saatlerini tek başımıza belirleyemiyoruz. Sefer sıklıklarıyla ilgili sorunların üzerine gideceği, sefer sayısını artıracağız” dedi.