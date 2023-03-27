İzmir Gençlik Belediyesi seçimleri yapıldı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:02

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:02

Gençlerin aktif yurttaşlık temeliyle yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmelerini amaçlayan İzmir Gençlik Belediyesi’nde aktif rol alacak meclis üyeleri, yedek meclis üyeleri ve gönüllüleri seçimle belirlendi. İzmir’deki 23 ilçeden 196 gencin katıldığı ve kura yöntemi ile 88 meclis üyesi, 44 yedek meclis üyesi ve meclis üyesi gönüllüleri oluşturuldu. 1. Dönem İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin toplantısı 8 Nisan 2023 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak.

GENÇLERLE KOL KOLA YÜRÜMEKTEN MEMNUNUZ

İzmir Gençlik Belediyesi meclis üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonuyla gençlerin başrolde olduğu bir yönetim anlayışını kente büyütmeye çalışıyoruz. Gençlerle kol kola yürümekten, birlikte üretip birlikte hayata geçirmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Bizlerin görevi gençlere kolaylaştırıcı olmak. Başkanımız adına da söyleyebilirim ki üstümüze düşeni yapmaya hazırız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Şamil Sinan An ise “Yarının liderleri denilerek karar alma mekanizmalarından uzak tutulan gençlerin aklına, ışığına ve inancına ihtiyacımız var. Bizler gençlerin yolunu açmak ve bugüne dâhil etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

KENTTE GENÇLERİN DE SÖZ HAKKI OLACAK

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. İsmail Ferhat Kaplan ise Gençlik Meclisi olarak Gençlik Belediyesi ile birlikte yürütülebilecek çalışmalar için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

İzmir Gençlik Belediyesi kurucu meclisi temsilen Kaan Levent Bozdağ ise yaptığı konuşmada İzmir Gençlik Belediyesi projesinin ilk günden bugüne kadar nasıl geldiğinden bahsetti. Bozdağ, “Gençlik Belediyesi, bir gölge belediye mantığı ile işleyecek. Kentte söz hakkımız olacak. Bizler artık yarının liderleri değil bugünün ortakları olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.