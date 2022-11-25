İzmir için işbirliğine devam
BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, kadın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İZTO Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Özgener, “Kentimize hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, kadın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti.
Kasalı, kentin en önemli kurumlarından biri olan İzmir Ticaret Odası ile bundan sonra da işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. İZTO’nun yeni yönetim kuruluna bir önceki dönemde olmayan iki kadın meclis üyesini de aldığını, bu konuda örnek bir adım attığını dile getiren Kasalı, “Kadınların her alanda temsili için bu adım elbet yeterli değil ama bundan sonraki süreçte kadınların iş hayatında daha aktif olacağını ümit ediyoruz. Kadınların da buralarda daha çok yer alması için kendilerine de çok iş düşüyor. Biz de iş dünyası kuruluşları olarak ekonomik refahın kadınlarla birlikte olacağı bilinci ile bu konuda çalışmalarımızı etkin olarak sürdüreceğiz” dedi.
İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise ikinci dönemlerine başladıklarına işaret ederek “Hepimiz bu kurumlara üyelerimize ve kentimize hizmet etmek için geliyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bugüne kadar kente kazandırdığımız değerleri bundan sonraki dönemde daha da artırarak, bütün kurumlarla işbirliğine devam ederek hizmetleri sürdüreceğiz” diye konuştu.
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