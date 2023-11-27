İzmir için sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:20

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporuna göre; Pazartesi (bugün) İzmir’de sağanak yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşerken, en yüksek 13 dereceyi görecek. Salı gününden itibaren ise tekrar sağanak yağışın etkili olması ve tüm hafta boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, hava sıcaklıkları da yükselecek. Pazartesi günü 13 derece olan en yüksek sıcaklık cuma gününe kadar 20 dereceye kadar yükselecek. En düşük sıcaklık ise 5 dereceden 14 dereceye kadar çıkacak.