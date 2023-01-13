İzmir, İktisat Kongresi'ne hazırlanıyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:20

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık toplantıları devam ediyor. 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasındaki kongrenin ilk safhasını oluşturan Paydaş Buluşmaları’nın ardından, bu ikinci aşamada uzman toplantılarının ilki “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla yapılıyor.

Aziz Vukolos Kilisesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun yanı sıra farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri, demokrasi ve insan hakları konusunda çalışan 48 uzman bir araya geldi. Katılımcılar toplantıda “İkinci yüzyılın Türkiye’sinde birbirimizle daha uyumlu bir ülkeyi nasıl kurarız?” sorusunun cevabını aradı.

SOYER: SORUMLULUĞUMUZ AĞIR

Toplantının açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılı herkesi heyecanlandırıyor. İkinci Yüzyılın ilk belediye başkanı, ilk meclis üyeleri, ilk muhtarları... Bu unvan ve bu gurur aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bunun bilincindeyiz. O sorumluluklardan biri de yüzyıl önce atalarımızın yaptığı İktisat Kongresini, ikinci yüzyıla İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi olarak yeniden gerçekleştirmek” diye konuştu.

KONGREDE CUMHURİYETİN İKTİSAT POLİTİKALARI BELİRLENDİ

İzmir'e “Kurtuluşun ve kuruluşun şehri” denildiğini ifade eden Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İzmir İktisat Kongresi, daha ortada Cumhuriyet yokken, daha Lozan Barış Antlaşması bitmemişken, İstanbul işgal altındayken, 3,5 yıllık bir işgalden sonra yakılmış, yıkılmış bir şehrin daha külleri kalkmamışken toplanan bir kongredir. Bu kongre Cumhuriyetin iktisat politikalarını belirlemek için toplandı.”

“FARKLILIKLARIN GETİRECEĞİ BAKIŞ AÇILARINI BULUŞTURACAĞIZ”

O günün siyasal ikliminde, geleceğin iktisat politikalarını belirlemek üzere yapılan kongrenin, bugün de aynı mantıkla düzenlendiğini anlatan Başkan Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde, bugünün siyasal sorunlarına çözüm bulmak için değil daha çok geleceğin iktisat politikalarını belirleyeceğiz. O nedenle bugünün sığ sularına hapsolmayayıp, daha geniş bir perspektiften daha geniş bir vizyonla sorunları konuşabiliriz. Buna demokrasi masası da diyebiliriz çünkü demokrasinin özünün bir birimizden razı olmak olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Soyer, “Bizi birbirimizden ayıran gerekçelerden çok birbirimizle buluşturan iktisat politikaları nelerdir, bunları masaya yatırmak istiyoruz. O nedenle farklılıkların getireceği bakış açılarının buluşmasıyla bir çok ortak zemin yaratılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

PURÇU’DAN BAŞKAN SOYER’E TEBRİK

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da İktisat Kongresi çalışmalarının önemine değindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönem tüm kesimleri düşünerek İktisat Kongresi'ni düzenlediğini ifade eden Purçu, “Atatürk bu çalışmada başarı elde etti. Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir devrim yaptı. Bizim de burada adaleti ve eşitliği ön planda tutmamız gerektiğini hissettim. Başkanımızı böyle bir çalışma yaptığı için tebrik ediyorum” dedi.

DELEGELER İÇİN TAVSİYE KARARLARI OLUŞTURULACAK

48 uzman daha önceki paydaş toplantılarında ortaya konan üç bildirgeyi kavramsal ve akademik açıdan mercek altına alacak ve ana kongrede yeniden bir araya gelecek delegeler için tavsiye kararları oluşturacak. Toplantıda yapılacak tüm tartışmalar, ikinci yüzyılın Türkiyesi’nin iktisadi temellerinden “birbirimizle uyum” için gereken güçlü demokrasinin gelişimine katkı sağlayacak.

DÖRT UZMAN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Kongrenin birinci aşamasındaki Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tüccar-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan sonuç metinleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan Uzman Toplantıları ise Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Uzman Toplantıları, ‘Döngüsel kültür’ kavramının ayaklarını oluşturan birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve gelecekle uyum başlıklarını taşıyacak. 20 Ocak’ta “Doğamıza Dönüyoruz”, 25 Ocak’ta “Geçmişimizi Anlıyoruz”, 4 Şubat’ta “Geleceği Görüyoruz” başlıklı uzman toplantıları yapılacak. Uzman Toplantılarının ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.