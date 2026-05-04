İzmir’in barajlarında tarihi yükseliş: '30 yıllık rekor kırıldı!'

İzmir'de ocak ayından bu yana yağışlarla barajlarda aktif doluluk oranları artmaya devam ediyor. Kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 54,37'ye yükseldi. Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97,6'ya, Gördes Barajı yüzde 41,56'ya, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 78,48'e, Ürkmez Barajı yüzde 97,96'ya yükseldi.

'BELKİ DE 2026, SON 80 YILIN EN YAĞIŞLI YILI OLACAK'

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2008, son 60 yılın en kurak yılıyken 2009 son 60 yılın en yağışlı yılı olmuştu. Çok kurak yılları, hep çok yağışlı yıllar takip eder. Bu yıl rekorlar kırıldı. Temmuz ayından sonra ise Süper El Nino geliyor. El Nino demek çok sıcak ama aynı zamanda çok da yağışlı hava demektir. Yani sonbaharda ciddi yağışlar olacak gibi duruyor. Belki de 2026, son 80 yılın en yağışlı yılı olacak" dedi.





'GÖRDES VE TAHTALI'DAKİ SU, İZMİR'İN 2 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK SEVİYEYE GELDİ'

Barajların son durumuna da değinen Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'nda 1 Ocak'tan beri su seviyesi sürekli yükseliyor. Tarihte, böyle bir yükselme yok. Baraj 1996 yılında kuruldu. 30 yıldır ilk kez kesintisiz her gün yükseldi. Böyle bir şey görmedim. 26 Ocak'a kadar seviye yüzde 1 çıkabildi. Çünkü toprak suya o kadar açtı. Toprak bu suyu hep çekti. Toprak doygunluğa erişince bir anda yüzde 0,01 gibi artan barajdaki seviye bir anda yüzde 1 ile 4 arasındaki günlük artışlarla rekorlar kırdı. Barajın tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa gördüm. Gördes Barajı'ndaki delik tamir edilmiş durumda. Gördes de su seviyesi yüzde 10'u geçemiyordu ki Tahtalı Barajı'ndan yüzde 50 daha büyüktür. Şu anda Gördes'te su seviyesi 40'ları geçti. Yani şu anda Gördes ve Tahtalı barajlarındaki su seviyesi, İzmir'in 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldi" dedi.

'AZ AMA YETERLİ YAĞIŞIMIZ VAR'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Önemli olan yağmurun çok ya da az yağması değil. Önemli olan suyu kullanabilmek. Biz burada çok büyük hata yapıyoruz. Türkiye'de su sorunu yok, su yönetimi sorunu var. Yağmurlar beklediğimiz gibi 2007-2008'lerde kurak geçecekti ve kurak geçti. 2009'dan sonra yağışlı geçecekti ve yağışlı geçti. 2025'e geldik. Dedik ki, 'Artık bundan sonra bol yağışlı yıllar gelecek' ve 2026'ya geldik. Tahminimiz gibi oldu. Yani iklimlerde bir rastgelelik yoktur. Her şey olması gerektiği gibi devam ediyor. Sorunumuz suyu yönetebilmekte. İzmir'de önce Gördes'in altı yamanması gerekiyordu ve yapıldı. Yüzde 10'larda su tutabiliyordu, şu anda yüzde 40'ları geçti. Ayrıca Çiğli arıtmadan çıkan suyun da tarıma kazandırması gerek. Bunları yaparsak uzun yıllar İzmir'de su sorunu çekmeyiz. İZSU ve DSİ arıtmadaki suyu tarıma kazandıracak. Böylelikle tarımda harcadığımız suyu yani yer altından çektiğimiz suyu rezerv olarak tutabiliriz. Her yönden kazanırız. Sorun yağmurda değil. İstersek bütün bunların önüne geçebiliriz. Az ama yeterli yağışımız var. Bütün olay bunu kullanabilmekte" diye konuştu.