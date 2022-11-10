İzmir iş dünyası: Atatürk daima millet olarak gönlümüzde yaşayacak

10 Kasım 2022 Perşembe, 07:32

İzmir iş dünyasını örgütleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.



EN BÜYÜK REHBERİMİZ

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın değiştiği, dönüştüğü, coğrafyamızın ve dünyanın son derece karmaşık ve belirsiz bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde, Atatürk’ün yüzyılları aşan vizyonu, geçmişte olduğu gibi bugün için de rehber niteliğini korumaktadır” dedi.

Yorgancılar, “ Atamızın uğruna tüm ömrünü adadığı; önce bağımsızlık kazanma, ardından da muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsü, bugün en büyük rehberimiz olmaya devam ediyor. Öyle ki; bu rehber sınırları aşarak içinde bulunduğumuz coğrafyaya ve tüm dünya uluslarına da hala rol model oluyor” diye konuştu.

Dünyanın değiştiği, dönüştüğü, coğrafyamızın ve dünyanın son derece karmaşık ve belirsiz bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde, Atatürk’ün yüzyılları aşan vizyonunun geçmişte olduğu gibi bugün için de rehber niteliğini koruduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Örneğin; kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir kargaşaya dönüşme endişesi yaratan mevcut savaşa karşı, Atamızın ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünü rehber ediniyoruz. Yüksek gıda ve enerji maliyetleri odağında tüm dünyayı saran enflasyon ve resesyon endişesi karşısında, Cumhuriyetimizin yokluklar içerisinde sanayide ve tarımda üretim politikaları ile nasıl kalkındığını hatırlıyoruz. Üreten kesim olarak, ‘Kalkınmak sanayileşmek demektir’ vizyonuyla en zorlu şartlar altında bile üretimden, istihdamdan vazgeçmemeye gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener:

Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 84 yıl sonra da ilkeleri, değerleri ve eserleriyle yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Ata’mızın, "Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti, cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır” sözünden aldığımız feyz ile, onun emanetlerini koruyarak, ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışmak bizim en önemli görevimiz.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

Cumhuriyeti bizlere kazandıran, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84. Yıldönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz.

Sadece 10 Kasımlarda değil, yüreği her gün Atatürk sevgisiyle çarpan binlerce ihracatçımızla, Türkiye’nin muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmaya devam ediyoruz. Egeli ihracatçılar olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde 2023 yılında 20 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik temalı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı (EGİAD) Alp Avni Yelkenbiçer:

Düşmanlara karşı memleketin bütün güçlerini birleştirmeyi başaran, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün izinden ayrılmayacağız. Biz de bizden sonraki nesiller de ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkarak ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak Atamıza sözümüzdür"

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı:“Cumhuriyetin temel değerlerini koruyacağız”

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Tüm hayatını ülkesinin özgürlük mücadelesine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, Anadolu insanından aldığı güç ve destekle Kurtuluş Savaşı’na liderlik etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Kuruluş ve kurtuluşun şehrinde iş dünyasının ortak sesi olan BASİFED ailesi olarak bizler de Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimizde yaşayacaksın…

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: “Cumhuriyeti gelecek nesillere devredeceğiz”

Ebediyete intikalinin 84. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz.

Bu gün, sadece bir anma günü değil, büyük önderimizin Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda kat ettiği yolu tekrar idrak etme günüdür. Bugün ben bir federasyonun başkanıysam bu Atatürk’ün sayesindedir.

Onun mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve orada muhafaza etmek bizim temel görevimizdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirerek gelecek nesillere devretme sorumluluğunu da taşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu: “Atatürk’ün fikir ve ilkeleri bize yol gösterecek”

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük devlet adamı, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk, milletinin egemenliği ve bağımsızlığı için gösterdiği azim ve kararlılığın büyük zaferle sonuçlanmasının ardından, çok kısa bir sürede Kurtuluş Savaşının izlerini silmeyi başarmış, gerçekleştirdiği devrimlerle modern ve laik Türkiye’yi inşaa etmiştir. O, kahramanlığı ve dehası ile tüm dünya tarafından kabul görmüş bir liderdir. Dönemin İngiliz Başbakanının “Yüzyıllar nadir olarak dahî yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahî çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu” sözü bunun en iyi ifade şeklidir.

Atatürk, hem Türk milletinin kalbinde asla silinmeyecek yerini almış hem de bütün dünya milletleri üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Dünya sahnesinde askeri, ticari, siyasi savaşların sürdüğü bir dönemde “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin önemi daha iyi anlaşılmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, gelecek nesillerimizin çağdaş standartların üzerinde bir yaşam sürebilmesi, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin en üst seviyelerde olabilmesi, dünya devletlerine örnek teşkil etmesi için Atatürk’ün fikir ve ilkelerinin bize en doğru yolu göstermeye devam edeceğine inanıyorum. Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şad olsun.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: “Atatürk dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; siyasi ve askeri dehası, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü, barışçı kimliği, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ile yüzyıla yön veren dünya liderleri arasındaki seçkin yerini almıştır. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefiyle, geleceğin güçlü Türkiye’sini kurmak için var gücüyle çalışmış ve bu yolda kararlılıkla yürümüştür.

O’nun bıraktığı mirası geleceğe taşımak ve daha da yükseklere çıkarmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyet’imizin kurucusuUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Atatürk’e çok şey borçluyuz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı rahmet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım, sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; bugün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bunların hepsini borçlu olduğu lider Mustafa Kemal Atatürk’ü her fırsatta minnet ile anmak hepimizin görevi ve borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun!

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç: İleri görüşlülüğü ve aydın fikirleri ile örnek lider

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyet ile taçlandırmış olup, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyeti ve kazanımlarını gelecek kuşaklara emanet etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiş, ileri görüşlülüğü, aydınlık fikirleri ve barışçı kimliği ve evrensel düşünce yapısı onu dünyanın en önemli ve saygıdeğer liderlerinden biri haline getirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır, kendisine ve tüm silah arkadaşlarına minnettarız. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Dünya tarihinde saygın bir yeri var

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84 yılında özlemle anıyoruz. Özgürlük mücadelemize öncülük eden ve milletimizin büyük fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi eşsiz bir zafere taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk muazzam bir komutan ve büyük bir lider olarak milletimizin gönlünde ve hatta dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

10 Kasım sadece matem günü değil, Mustafa Kemal Atatürk’ü idealleriyle anma ve Cumhuriyetin değerlerini koruyarak sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gösterme günüdür. Cumhuriyetimizin kazanımlarını iyi anlamak ve yeni nesillere aktararak sonsuza kadar yaşatmak en önemli görevimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç: Cumhuriyeti azimle çalışarak diri tutmak borcumuz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha saygı, şükran ve minnet ile anıyorum.

10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine, Atatürk’ün fikirlerini tekrardan idrak ettiğimiz bir gün olarak değerlendirmek daha doğrudur. Onun bize mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni modern medeniyetler seviyesine taşıma yolunda bıkmadan usanmadan azimle çalışarak, yaşatmak ve diri tutmak önderimize borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin: Dünya barışını ön planda tutmuş bir şahsiyet

Tüm yaşamını ülkesinin özgürlüğüne adayan tarihin kaydettiği en büyük devrimcilerden olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yıl dönümünde onu saygı ve şükranla anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olarak sadece ülkemizin değil dünyanın da bir kazancı olmuştur. İleri görüşlülüğü, cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış bir liderdir. Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ön planda tutmuş bir şahsiyettir.

Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin ebedi lideri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun şahsında silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: Daima millet olarak gönlümüzde yaşayacak

Askeri dehası ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk, gerek askeri alanda, gerekse yönetim alanında yaptıklarıyla tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir.

Milletçe, O'nun işaret ettiği gibi Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz.

Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Atatürk, daima Türk Milleti'nin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel: Ardında yıkılmaz eserler bıraktı

10 Kasım 1938 günü kaybettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş en büyük eser olan Cumhuriyet’i gelecek nesillere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, mücadeleci kişiliği, düşünceleri ve ardında bıraktığı yıkılmaz eserleriyle düşmanlarının bile takdir ve saygısını kazanmış, Milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ü anmanın, ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve inkılâplarına, tam bağımsızlığa, Milli sınırlarımız içerisinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Baş Öğretmen, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, O’na, Kahraman Silah Arkadaşlarına, Aziz Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden Şanlı Gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağladı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Atatürk, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde kurtuluş mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. 19 Mayıs 1919’da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış ve en büyük eserim dediği Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.



