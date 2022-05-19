İzmir iş dünyası: Emaneti sonsuza kadar yaşatacağız

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:38

İzmir iş dünyası temsilcileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayınladı. Kutlama mesajlarında bağımsızlık ve özgürlük kavramlarına vurgu yapıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar (EBSO): Hem dünyada hem de ülkemizde politik ve ekonomik açıdan son derece belirsizliklerle dolu günlerden geçiyoruz. Geleceğe umutla bakmayı zorlaştıran bu karmaşada şüphesiz ki; en büyük belirsizliği gençlerimiz yaşıyor. Genç nüfusta yüzde 20’yi aşan işsizlik oranı, ne yazık ki giderek artan düzeyde beyin göçünü beraberinde getiriyor. Gençlerimizin ülkemizden gitmesi, geleceğimizin de elimizden kayıp gitmesi demektir. Bu yüzden, en önemli beşeri kaynağımız olan gençlerimize sahip çıkmamız, gençlerimizin de 19 Mayıs 1919 ruhuyla umutlu olmaktan vazgeçmemesi ve Atatürk’ün gençliğe hitabesini özümsemesi gerekiyor.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer (EGİAD): Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ümidini, umudunu, hayallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır. Üzerinden 103 yıl dahi geçse aynı bilinç ve ruh nesillerden nesillere aktarılmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz geleceğine her zaman sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz. Bizler de bir genç iş insanları örgütü olarak bu güveni boşa çıkarmamak için her gün üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz.

Girişimci, İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter (GİFED): Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur.