İzmir itfaiyesi 48 saatte 227 yangına müdahale etti

İzmir'de Aliağa, Foça, Bornova, Kemalpaşa ve Çiğli’deki büyük yangınlar başta olmak üzere itfaiye ekipleri 26 Haziran saat 14.00’ten beri son 48 saatte 12 orman yangını, 156 ot yangını, 10 ev yangını, 12 araç yangını, 8 işyeri yangını, 29 kuru atık ve çöplük yangını olmak üzere toplam 227 yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri 24 saat aralıksız İzmir’in her köşesinden gelen ihbarlara hızla müdahale etmeye devam ediyor.





BÜYÜKŞEHİR’DEN UYARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden son günlerde artan yangınlar nedeniyle yurttaşlara yönelik uyarıda bulunularak “Canları pahasına mücadele eden itfaiyecilerimiz ve tüm personelimizle halkımızın güvenliği için 24 saat görev başındayız. Değerli vatandaşlarımızın en ufak bir ihmalin büyük felaketlere yol açacağı bilinciyle hareket etmesini rica ediyoruz.

Söndürülmeden atılan bir sigaranın, otluk alanların yakınında ateş yakılmasının, kontrolsüzce yapılan kaynak ve benzeri çalışmaların, çevreye atılan şişe ve cam parçalarının yangınlara davetiye çıkardığını unutmayalım” denildi.