İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nden çağrı: Kadın haklarının yok olmaması için sandığa

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:13

Güncelleme: 24.05.2023 - 11:13

Kadınların var olan haklarının uygulanmaktan kaçınıldığını dile getiren Özkan, “Cumhur ittifakı ile seçime giren HÜDA-PAR ve yeniden Refah Partisi’nin kadının insan haklarına aykırı taleplerinin kadınlar açısından endişe verici boyutlara geldi” diye konuştu.

Kazanılmış hakların korunması için, sandığa gidip oy vermeleri konusunda kadınlara çağrı yapan Özkan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:“Kadınlara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemini yükselten, laik, demokratik, hukuk devleti ilkelerine aykırı değişiklik taleplerine karşı duracağız. Haklarımızı korumak için, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını kabul etmemek için sandığa gideceğiz. Mevcut eğitim sistemi nedeniyle okula gönderilmeyen kız çocukları arasında erken yaş evliliklerine, cinsel istismar yasası ve nafaka hakkının aşındırılmasına karşı çıkmak için, tüm kadınları haklarını korumak için, çocuklarımızın geleceği için önce oyumuzu verelim. Sonra sayım anında sandığımızın başına giderek, sandıkların koruyalım."