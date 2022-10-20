İzmir Karikatür Müzesi’nin yeni yerinde ilk sergi açıldı

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:04

Konak Belediyesi İzmir Karikatür Müzesi’nin, Türkan Saylan Kültür Merkezi içinde yer alan yeni yerindeki ilk sergisi izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin önemli çizerlerinden Ergün Gündüz’ün İllüstrasyon Sanatı isimli sergi açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Koordinatörü Sadık Pala ve jüri üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, sanatçı ve akademisyenler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

BATUR: KÜLTÜR SANAT MEKANLARINI SANATÇILARIN EMRİNE VERMEYE HAZIRIZ

Karikatürist Ergün Gündüz’ün yaklaşık 50 yıllık sanat hayatında çizgisiyle yarattığı eserlerin yer aldığı sergi açılışında konuşan Başkan Batur, Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni depremden sonra güçlendirme ve teknik çalışmalarla daha kullanışlı, sanatseverlerin daha iyi faydalanabileceği bir mekan haline getirdiklerini belirtti. Daha önce mülkiyeti Kızılay’a ait tarihi bir binada yer alan ancak tahsis süresi bitince oradan taşınan İzmir Karikatür Müzesi’ni Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde hizmete açtıklarını ve daha güzel bir mekan haline getirdiklerini ifade etti. Başkan Batur karikatür sanatçılarına seslenerek “Bu mekan sizin” dedi ve şunları söyledi:

“Hedefimiz İzmir’de Konak’ta, kültür ve sanatı güçlendirmek, daha çok insana ulaşmasını sağlamak. Bir yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, bir yandan biz uğraşıyoruz. Kentteki kültür sanat etkinliklerinin ve bu tür mekanların artması kentteki yaşam seviyesinin, çağdaş yaşamın en güzel belirtileridir. Ergün Gündüz hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hem Eflatun Nuri’de jüri üyeliğimizi yapıyor hem de eserlerini bugün bizimle paylaştı. Bu mekan sizin, siz sanatçıların. Sadık Pala önderliğinde karikatüristlerimiz hem atölye olarak kullanabilecekler hem etkinliklerini yapabilecekler. Bizler de bu tür mekanları sizlerin emirlerine vermeye hazırız. Güzel işler yapacağız, güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Birlikte Konak anlayışıyla yola çıktığımız Konak’ta, Konak Belediyesi sivil inisiyatifle, sivil toplumla birlikte hareket ediyoruz. Omuz omuza olmaktan gurur duyduğumuz Gazeteciler Cemiyeti’yle de güzel projeler yapıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bu mekan İzmir’de, Konak’ta güzel eserlere, güzel çalışmalara vesile olsun.”

"SIRADA MİMARLIK MÜZESİ VAR"

Başkan Batur, Konak’ta belediyenin tüm butik müzelerinde tadilat ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını, Mimarlık Müzesi için de ihale sürecinin başladığını müjdeleyerek şöyle konuştu:

“Müzelerimizin de tamamını elden geçirdik; günün şartlarına ve fiziki şartların düzeltilmesi noktasında da çalışmalarımızı tamamladık. Konak’ta müzecilik anlayışı, Konak’ta butik müzelerin yapılması hem belediyecilik açısından hem sanatseverler hem de Konaklı hemşehrilerimiz açısından önemli. Şimdi önemli bir çalışmaya daha başlıyoruz. Mimarlar Odası ve Serbest Mimarlar Derneği’yle beraber Konak Belediyesi olarak Kemer’deki hangar binasını Mimarlık Müzesi haline getiriyoruz. Bütün projelerimiz kuruldan onaylandı, ihale sürecine başladık. Kente çok güzel bir Mimarlık Müzesi de kazandırmak en büyük eserlerimizden bir tanesi olacak. Mimar bir belediye başkanı olarak kente mimarlık müzesi kazandırmanın onuru yaşamış olacağız.”

GÜNDÜZ: İLK SERGİNİN SAHİBİ OLMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

İzmir Karikatür Müzesi’nin yeni yerindeki ilk serginin kendi eserlerinden oluşmasında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ergün Gündüz, Başkan Batur ve ekibine teşekkür ederek, “Müzenin yeni yerindeki ilk sergisine sahip olmak beni çok mutlu etti. İstanbul’dan buraya mutlulukla geldim. Sevgili İzmirlilere teşekkür ederim. Burada geçmişten, Özal döneminden -o zaman çok Özal karikatürleri çiziyordum- o dönemden bugünkü çizgime kadar gelişen bir süreç bu sergi içinde yer alıyor. Umarım gözleriniz zevkle bakar ve sizi keyiflendirir. Bu nedenle Konak Belediyesi’ne, Belediye Başkanı’na ve emeği geçen arkadaşlara çok çok teşekkür ederim; benimle birlikte epey emek verdiler, bu yüzden çok memnunum” dedi.

SERGİ YILSONUNA KADAR AÇIK

Açış konuşmalarının ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sanatçıyla birlikte sergiyi gezdi ve müzenin girişinde yer alan imza panosuna imza attı. Ergün Gündüz’ün İllüstrasyon Sanatı sergisi, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin ikinci katında hizmet veren İzmir Karikatür Müzesi’nde 30 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ERGÜN GÜNDÜZ KİMDİR?

1960 yılının Kasım ayında Çanakkaleli bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Ergün Gündüz, 15- 16 yaşlarında Gırgır Dergisi’nin parıltısından etkilenmiş ve çizimlerini Gırgır Dergisi’nin Mizah Yönetmeni Oğuz Aral’a göstermiştir. Kariyer hayatına bu şekilde başlamıştır. Gırgır’da çalışmaya devam ederken bir yandan da eğitim hayatını sürdüren Gündüz, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezundur. Gırgır’dan ayrıldıktan sonra Latif Demirci, Bülent Arabacıoğlu, Hasan Kaçan, Atilla Atalay, İrfan Sayar ve Abdülkadir Elçioğlu'nun da bulunduğu 20’den fazla Gırgır yazar ve çizeriyle birlikte ‘Hıbır’ adlı yeni bir mizah dergisi çıkartmışlardır. Albrecht Dürer’den Picasso’ya kadar önemli ressamların eserlerinin sergilendiği Fransa’daki Picardie Müzesi’nde Gündüz’ün eserleri de sergileniyor. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yılı anmasında tüm dünyadan önemli 20 yazar ve 20 çizerin bir araya getirilerek savaşın acılarının hikayeleştirildiği bir projede seçilen 20 çizer arasında Afrika kökenli Fransız bir yazarın kısa romanını çizerek yer almıştır. Gündüz, Eylül 1969'da Forrest J Ackerman tarafından yaratılmış vampir çizgi roman kahramanı Vampirella’yı 50’nci yılında kendi kaleminden yeniden canlandırmıştır. Sanatçı ayrıca, Konak Belediyesi’nin düzenlediği 5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın da jürisinde yer almıştır.