İzmir kendi yerel saatine 72 dakika uzak!

05 Kasım 2021 Cuma, 12:37

2016 yılından bu yana kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması na ilişkin açıklamada bulunan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, 5 yıldır söz konusu uygulama ile tasarruf sağlanamadığını vurguladı.

Kalıcı hale getirilen uygulamayla birlikte elektrik tüketiminin sadece ilk 5 ayda 7 milyar kilowatt saat düzeyinde arttığı belirten meslek odası yayınladığı açıklamada uygulamadan en çok etkilenen kentin İzmir olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Ülkenin en batısında yer aldığı için bu saat dilimi değişikliğinden en çok etkilenen illerden biri İzmir’dir. Ülke genelinde olduğu İzmir’de de Iğdır yakınlarında geçen zaman dilimi kullanılmaya başlandı. Yerel saati ile uygulanan saat arasında 72 dakikalık bir fark oluşmasına neden olan bu durumdan ötürü, kış aylarında işyerleri ve okullar çoğunlukla gün doğumundan önce başlamaktadır. Mesailerine ve okullarına başlayan yurttaşlar, özellikle Aralık ve Ocak aylarında yarım saat sonra gün doğumuna şahit olmaktadır." denildi.

Nüfusun yoğun olduğu İzmir gibi büyük kentlerin kalıcı yaz saati uygulamadan olumsuz etkilendiğini vurgulayan EMO İzmir Şubesi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gün ışığı olmadığı için konutlarda aydınlatma ve ısıtma için fazladan enerji tüketimi söz konusudur. Öğrencilerin gece karanlığında yollara düşmesi, trafiğin karanlık saatlerde yoğunlaşması gibi toplumsal ve sosyal sorunlara da yaşanmaktadır. Yurttaşların itirazına ve yargı kararlarına rağmen, ısrarla bu uygulamaya devam edilmek istenmektedir. Enerji maliyetlerinin arttığı, derinleşen bir ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde, konut faturalarının üzerindeki bu gereksiz yükün kaldırılması her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Başta İzmir olmak üzere ülkemizi, kelimenin tam anlamıyla gece karanlığında bırakan bu uygulamanın iptal edilmesi çağrısını bir kez daha dile getiriyoruz.”