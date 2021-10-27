İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu
İzmir Kısa Film Festivali’nde ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.
İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 22.kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Festival 22-88 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 4 bin 500 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu.
Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek. İzmir Kısa Film Festivali programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Ulusal Kurmaca Kategorisi Finalist Filmleri
Suçlular/ Serhat Karaaslan
Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk
Susam / Sami Morhayim
Bayrak / Pınar Göktaş
Stiletto / Can Merdan Doğan
Brigitte Bardot / Çağıl Bocut
Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı / Emir Külal Haznevi
Plastik Rüya / Merve Bozcu
Benden Korkmana Gerek Yok / Recep Bozgöz
Ziyafet / Fırat Özerler
Aynı Gecenin Laciverti / Nuri Cihan Özdoğan
Kök / Selin Mincinozlu
Uluslararası Kurmaca Kategorisi Finalist Filmleri
Squish / Xavier Seron (Belçika)
All The Time / Shadi Karamroudi (İran)
Marko / Marko Šantic (Hırvatistan)
Madagascar / Marina Klauser (İsviçre)
The Longest Dream That I Remember / Carlos Lenin (Meksika)
We Are Not Dead Yet / Joanne Rakotoarisoa (Fransa)
Man Or Tree / Varun Raman, Tom Hancock (Birleşik Krallık)
Seeds of Love / Behnam Taheri, Gideon Beresford (Birleşik Krallık)
Bromance / Jaroslav Moravec (İngiltere)
Sideral / Carlos Segundo (Fransa)
In The Soil / Casper Rudolf Emil Kjeldsen (Danimarka)
Voices / Tommaso Ferrara (İtalya)
First Last Summer / Nastazja Gonera (Polonya)
Animasyon Finalistler
Buz İçin Çığlık / Emir Aytemür
Kendin Ol / Gül Yıldırım
Sudan Çıkmış Balık / F. Nur Özkaya
Lena’nın İğde Ağacı / Simay Çalışkan
Pandaların Nesli Nasıl Tükendi? / Halim Yentür
Belgesel Finalistler
Ruhlar ve Kayalar - Bir Azor Efsanesi / Aylin Gökmen
Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta
Seval / Ahmet Keçili
Bulak / Evrim İnci
İçtima / Nuray Kayacan Sünbül
Abélla'nın Yolculuğu / Enis Manaz
Home / Mahmut Akay
Deneysel Finalistler
Dissonance / Ramin Matin
Büyük Saat Küçük Saat / Ecem Arslanay
We Live In A Cage Anyways / Ömer Akdağ
Seramoni / Önder Şengül
Kalabalık / Recep Akar
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