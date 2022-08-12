İzmir Kitap Fuarı 28 Ekim’de başlıyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:41

İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından du¨zenlenecek İZKİTAP- İzmir Kitap Fuarı, fuarizmir’de, kitapseverleri tekrar edebiyatın bu¨yu¨lu¨ du¨nyasıyla buluşturacak.

İzmir Kitap Fuarı, yazarların kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar, yazarlarla söyleşiler, imza gu¨nleri, paneller, canlı yayınlar ve özel etkinlilerle kentin ku¨ltu¨r hayatına hizmet verecek. Yıl içerisinde 30’un u¨zerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare açık ve kapalı sergi alanı, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli u¨cretsiz otoparkı, servis olanakları ve sahip olduğu pek çok imkân ile 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yayıncılık sektöru¨nu¨n tu¨m bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak.