İzmir Kitap Fuarı, Cumhuriyet ile kapılarını açıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) 250’ye yakın yayınevi ve kurumun katılımıyla kapılarını yarın (28 Ekim) açıyor. Dopdolu etkinlik programı, imza günleri ve söyleşilerle 6 Kasım’a kadar devam edecek İZKİTAP fuarizmir’de okuyucularla buluşacak.

ONUR KONUĞU NEDİM GÜRSEL

Yazarlar ve kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak fuar boyunca, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller ve etkinlikler gerçekleştirilecek. İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” Sorbonne Üniversitesinde Türk Edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim günü gerçekleştirilecek söyleşide ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, geçen ağustos ayında düzenlenen tanıtım toplantısında, Her Mahalleye Bir Kütüphane Kampanyası’na dikkat çekerek, “İzmir hazır bilgilerin tüketildiği değil, tüm dünyaya yön veren eserlerin hayat bulduğu bir kent olmayı hayal etti. Bunu yerine getirmekse bizim asli görevlerimizdendir. Bu duruşumuzun teminatlarından biri olan İZKİTAP işte bu nedenle çok değerli. İzmir’in ikinci yüzyılı hazırlanırken yer alacak bu fuar başka bir anlam başka bir içerik zenginliği de taşıyor” dediği fuar kentin kültür hayatına çok önemli bir hizmet verecek. Fuarı, 10 gün boyunca 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap'ın da yer alacağı İZKİTAP'da söyleşiler şu şekilde:

29 Ekim 2022 Cumartesi: Prof. Dr. Üstün Dökmen - Öner Yağcı - Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı

30 Ekim 2022 Pazar: Şükran Soner - Zeynep Aliye - Hakkı Keskin- Yücel Erten

4 Kasım 2022 Cuma -Ahmet Gürel - Deniz Berktay – Mucize Özünal

5 Kasım 2022 Cumartesi: Zeynep Oral

6 Kasım 2022 Pazar: Mine Kırıkkanat - Eren Aysan – Ataol Behramoğlu- Mustafa Balbay