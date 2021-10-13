İzmir Körfez Festivali deniz tutkunlarını buluşturacak

13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:00

4. İzmir Körfez Festivali 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. İzmir Körfezi üç gün boyunca optimist, kano ve yüzme etkinlikleri ile 16 ve 17 Ekim’de İzmir Arkas Körfez Yarışları’na sahne olmaya hazırlanıyor.

İzmir Körfez Festivali Gündoğdu Meydanı ve Bayraklı’da sanatçıların, gösteri ekiplerinin yer alacağı sahnelerde gün boyu devam edecek. Festival kapsamında söyleşiler, kıyı ve deniz temizliği de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor. 300’den fazla teknenin üçgen rotalarda iki gün boyunca mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi’nden Konak Vapur İskelesi’ne, Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne kadar sahil boyunca izlenebilecek.

“İZMİRLİLERİN DENİZLE İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü ve İzmir’in simgelerinden biri haline geldiğini belirterek “İzmir, bir deniz kentidir. İzmirliler daima denizle iç içe bir yaşam sürdüler. Biz bu ilişkinin daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu festival, bu hedefimiz için çok güçlü bir etkinlik. İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek, Körfez’deki hareketliliği arttırmak, karadan denize değil, denizden karaya bakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.