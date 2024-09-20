İzmir Körfezi nasıl kurtulacak?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:07

İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bugün İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulu üyeleri katıldı.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu üyeleri ve ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre “İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu”, “Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu” ve “Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu” oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluşturduğu körfez bilim kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ve 5. fazın bu dönem içinde tamamlanacağını vurguladı. Ayrıca Prof. Dr. Doğan Yaşar konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

“5. FAZ BU DÖNEMDE BİTECEK”

Başkan Tugay, belediye olarak gereken tüm çalışmaları yapacaklarını ve yağmur suyu ayrıştırma işlemlerinde hedeflenen %70-80 seviyelerine ulaşacaklarını söyledi. Tugay, “4. faz yakında bitecek, 5. faz da bu dönem içinde tamamlanacak. Arıtma kapasitelerini artıracağız ve yeni arıtma havzaları belirleyebiliriz” şeklinde konuştu.

BAKANLIKTAN BEKLENTİLER

Toplantıda, bakanlıktan beklentilerini de dile getiren tugay, körfez temizliği için dip taraması ve sirkülasyon kanalları oluşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyenin yeni tesisler için ruhsat süreçlerinde Bakanlığın desteğini beklediklerini ekledi. Tugay ‘‘Bakanlığımızdan beklentilerimiz dip taramaları, körfez temizliği, finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek’’ dedi. İzmir Körfezi’ni temizlemek adına Bakanlığın samimiyetle çalıştığını vurgulayan Tugay, bu iş birliğinin kısa sürede sonuç vereceğini umduğunu belirtti.

İzmir’de düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, balık ölümlerinin sadece bölgesel bir sorun olmadığını, aynı zamanda ülke genelinde ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir kriz olduğunu vurguladı. Bu krizin iklim değişikliği, su kalitesi ve kentsel kirlilik gibi birçok çevresel faktörle ilişkili olduğunu belirtti. Fatma Varank, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini ve kasım ayı sonunda uzun vadeli bir eylem planının da hazır olacağını açıkladı. Ayrıca, İzmir Körfezi’ni gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak için gereken tüm adımların atılacağını belirtti.

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR: KÖRFEZ’İN MAVİ YILLARI BİTTİ

İzmir Körfezi’nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri, halkın ve çevre uzmanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezin 1930’lardan bu yana sürekli kirletildiğini, ancak son 25 yılın en kirli dönemine şahit olduğumuzu belirtti. Yaşar, İzmir’in evsel ve endüstriyel atıklarının doğrudan körfeze boşaltıldığını ve bunun ciddi çevresel sorunlara yol açtığını vurguladı. İlk büyük çevresel felaketin 1955 yılında yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, binlerce balığın öldüğünü söyledi. Bu olaydan sonra körfeze yönelik ilk arıtma tesisi 2002 yılında faaliyete geçti. Ancak 2002’ye kadar körfezin aşırı kirli olduğunu ve sık sık balık ölümleri yaşandığını belirtti.

KÖRFEZİN MAVİ YILLARI: 2002-2004

Prof. Dr. Doğan Yaşar, ‘’2002-2004 yılları arasında körfezin en temiz dönemine girdiğini ve bu yıllarda Göztepe’ye kadar yüzmeye elverişli hale geldi. Özellikle Çiğli’deki arıtma tesisinin devreye girmesiyle büyük bir iyileşme yaşandı. Körfez mavi yıllarını yaşadı. Ancak Ahmet Piriştina'nın ölümünden sonra, fabrikaların arıtma tesislerini kapatmasıyla kirlilik yeniden arttı.’’ dedi.

2020'DE YAŞANAN BÜYÜK KATLİAM

Yaşar, 2020 yılında derelerin altının betonlanması kararının büyük bir hata olduğunu vurguladı. Bu süreçte, derelerin betonlanmasının körfezi öldüreceğini yetkililere bildirdiğini, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. 2018'de körfezin yeniden kokmaya başladığını belirten Yaşar, artan kirlilik sonucunda fitoplankton patlamalarının yaşandığını ve oksijen seviyelerinin düşmesiyle balık ölümlerinin meydana geldiğini anlattı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÇALIŞTAY ÇAĞRISI

Körfezin kirlilik sorununu çözmek için atılması gereken adımları sıralayan yaşar, derelerin altındaki betonların kırılması gerektiğini, Çiğli Arıtma Tesisi’nden çıkan suların tarıma verilmesi gerektiğini ifade etti. Yaşar, İzmir Körfezi’nin kirliliğinin bir çevre felaketi değil, yönetim felaketi olduğunu vurguladı. Prof. Dr Doğan Yaşar bu tür çevresel sorunlarla başa çıkabilmek için geniş kapsamlı çalıştaylar düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Megakentlerin sorunlarının çözümünde çalıştayların önemine değinen Yaşar, Mavişehir ve Kordon’daki taşkın sorunlarına yönelik uzmanlardan yeterli görüş alınmadığını da dile getirdi.