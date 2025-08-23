İzmir Körfezi'nde balık ölümleri arttı

İzmir Körfezi'nde geçen yıl görülen toplu balık ölümleri, bu yıl da görülmeye başladı. Zaman zaman kötü kokunun hakim olduğu kentte, dün balık ölümleri gerçekleşti. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde su yüzeyine çıkan ölü balık sayısı, her geçen gün artıyor. Bölgedeki pis koku giderek ağırlaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su yüzeyine çıkan ölü balıkları kepçelerle toplayarak, siyah torbalara doldurup muhafaza altına alıyor.

''BU GÖRÜNTÜ DRAMATİK''

Tatil yapmak için Fransa'dan İzmir'e geldiğini belirten Celine Doğan (54), "Tatile geldik, 3 gündür İzmir'deyiz. Sahilde gezdiğimiz zaman ara ara kötü kokular oluyordu. Bu kokunun sebebini anlamadık. Kirlilik sandık ama sanırım ölen balıklar nedeniyle bu koku oluşmuş. Bu görüntü dramatik. Fransa'da, Avrupa ülkelerinde koku olmuyor ve insanlar görmeden temizleniyor. Burada olması üzücü" dedi.

''TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR''

İstanbul'dan İzmir'e geldiğini söyleyen Ferhat Aydın (35), "Gerçekten burada bayağı koku var. Önlem almaları lazım. Bu koku hangi sebepten kaynaklanıyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya el atması lazım. Koku dolaşırken çok rahatsız ediyor. Bu koku yüzünden bir daha gezmek için İzmir'i değil, başka bir kenti tercih ederiz. Bu yaşananlar, turizmi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.