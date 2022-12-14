İzmir Körfezi’ne bir mavi bayraklı halk plajı daha geliyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:32

Narlıdere Belediyesi, İzmir Körfezi’ne bir mavi bayraklı halk plajını kente kazandırılmak için ilk adım attı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ve İZSU tarafından Narlıdere Limanreis’te yapılan deniz suyu analizlerin temiz çıkmasıyla 2023 yılında başvuru yapılması ve 2024 yılında kent merkezine en yakın mavi bayraklı plajın hayata geçirilmesi kararı alındı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birim'nden Hande Gül Öz'le bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Limanreis’te kent merkezine en yakın mavi bayraklı plajı hayata geçireceklerini söyledi.

2024 YILINDA HİZMETE GİRECEK

İzmirlilere ve Narlıderelilere böyle bir müjdeyi vermekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Engin, “Bir plajın mavi bayrak alması için en önemli ölçütler arasında yüzme suyu kalitesinin standartları karşılaması geliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve İZSU’nun yaptığı analizlerde Limanreis’te alınan numuneler temiz çıktı. Böylece, Narlıdere’mize İzmir Körfezi’ne en yakın mesafedeki mavi bayraklı plajı kazandırmak için önümüz açıldı. 2023 yılında başvurularımızı ve projemizi tamamlayıp, 2024 yılında kent merkezine en yakın mavi bayraklı halk plajını Narlıdere’mize ve İzmir’imize kazandıracağız” dedi.

HAYAL GERÇEK OLUYOR

Başkan Engin, Limanreis’te hayata geçirilecek halk plajının kent için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Körfez’de yüzme hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in temiz bir gelecek ve İzmir Körfezi’nde yüzme hedefi doğrultusunda çok önemli bir adımı hayata geçirmiş olacağız. İzmirli hemşehrilerimiz Narlıdere Metrosu’nun bitmesiyle Limanreis’te yapmayı planladığımız plaja çok yakın bir noktaya ulaşabilecek. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Başkan Engin, TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi'nden Hande Gül Öz’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ise mavi bayraklı plajların turizmde en önemli eko etiketler arasında yer aldığını ifade ederek, “Mavi bayraklı plajlar İzmir’e değer katıyor. Narlıdere ve İzmir için çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi'nden Hande Gül Öz de İzmir’in 2022 yılında 66 mavi bayraklı plaja ev sahipliği yaptığını dile getirerek, bu sayıyı artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

MAVİ BAYRAK PROJESİ

Sürekli sayısı artan katılımcı ülkeler ile küresel bir programa dönüşen Mavi Bayrak Projesi; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimler ve plaj işletmelerini bir takım kurallara tabi tutuyor. Plajlar için 33 ölçüt bulunurken, plajlarla ilgili analiz sonuçlarına yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.