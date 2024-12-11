İzmir, devrim şehidi Kubilay’ı anıyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:39

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:02

Menemen’de 23 Aralık 1930’da Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve devrim şehitlerinin anısına hazırlanan “Kubilay Anıtı Sergisi” için geri sayım başladı. Kubilay’ın şehit olduğu tarih olan 23 Aralık’ta İzmir’de açılacak sergide, Menemen’deki Kubilay Anıtı ve şehidin yaşamını ayrıntılı anlatan bilgi, belge ve fotoğraflara yer veriliyor.

Anıt, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin Menemen’de Kubilay için anıt yapılması önerisinin ardından başlatılan kampanya ile yapıldı ve Cumhuriyetin savunduğu laiklik ve cumhuriyet değerlerini simgeleyen önemli bir anıt haline geldi.

“ŞEHİT KUBİLAY’IN IŞIĞINDA LAİKLİK İLKESİ” BAŞLIKLI PANEL

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesi işbirliğiyle yaşama geçirilen bu anlamlı sergi, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu’nun hazırlığı ve gazetemiz yazarlarından Güven Baykan’ın küratörlüğünde açılıyor. Sergiye, Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi, araştırmacı yazar Oktay Özengin ve ADD Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel de katkı sağladı. Serginin açılışının hemen ardından “Şehit Kubilay’ın Işığında Laiklik İlkesi” başlıklı bir toplantı yapılacak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 20.00’deki toplantıda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Cumhuriyet gazetesi yöneticileri konuşma yapacak. 23 Aralık’ta saat 19.00’da açılışı yapılacak sergi, hafta içi ve cumartesi 09.00-17.00, pazar da 12.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. “Kubilay Anıtı Sergisi” 31 Ocak 2025’e dek açık kalacak