İzmir 'Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne katıldı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:55

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne (GSTC) üye oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu üyelik sayesinde şehrin sürdürülebilir turizm alanında önemli bir adım daha attığını, doğa ve çevre ile uyumlu çalışmaların birer turizm ögesi olarak dünyaya tanıtılacağını ifade etti. Dünyada sürdürülebilir turizme olan ilginin arttığına değinen Başkan Soyer, “Turizmde sürdürülebilirlik ilkelerinin destinasyonların tercih edilmesinde önemli bir rolü var. İzmir, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne üye olarak proaktif davranıyor” dedi.

GSTC’DEN İZMİR’E HOŞ GELDİN

GSTC Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Randy Durband ise "İzmir'i Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin yeni üyesi olarak sıcak bir şekilde karşılıyoruz. İzmir'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, tarihi zenginliğine duyduğu derin saygıyı yansıtıyor ve ortaya çıkan sürdürülebilir geleceğine yönelik bir yaklaşımı simgeliyor” dedi.

GSTC HAKKINDA

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), GSTC Kriterleri olarak bilinen küresel sürdürülebilirlik standartlarını belirliyor ve yönetiyor. İki farklı kriter bulunuyor: Kamu politika yapıcıları ve destinasyon yöneticileri için Destinasyon Kriterleri, oteller ve tur operatörleri için Endüstri Kriterleri.

GSTC, turizm geliştiren ve yönetiminde sürdürülebilirlik uygulamalarını takip eden destinasyonları GSTC üyesi olmaya ve GSTC onaylı bir belgelendirme kuruluşu yardımıyla sertifikalandırılarak GSTC Destinasyon Kriterlerini uygulamaya teşvik ediyor.

İZMİR'DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir, 2019'un başlarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Yeşil Şehirler programına katıldı. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (GCAP), öncelikli çevresel zorlukları belirlemeyi, ele almayı ve kent için yeşil bir gelecek sağlayacak bir vizyon ile projeler oluşturmayı amaçlıyor. Altyapı yatırımları, politika tedbirleri, kapasite geliştirme ve savunuculuğu içeren 46 eylem önerisi teklifi ile yeşil bir İzmir vizyonuna ulaşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020’de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne (CoM) katılarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlayıp uygulayarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve iklim direncini artırmayı gönüllü olarak taahhüt etti.

İzmir'in küresel iklim kriziyle mücadele için İklimden Bağımsız ve Akıllı Bir Şehir olma misyonunu ilerletmeye odaklanan bir kolektif olan İzmir Küresel İklim Topluluğu da geçen Mayıs ayında kuruldu.